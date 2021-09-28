https://ria.ru/20210928/taygan-1752117060.html
СК завел дело после того, как тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму
СК завел дело после того, как тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму - РИА Новости, 28.09.2021
СК завел дело после того, как тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму
Крымское управление СК РФ завело уголовное дело о небезопасных услугах после того, как в парке львов "Тайган" хищник откусил ребенку палец. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:04
2021-09-28T10:04
2021-09-28T13:03
происшествия
республика крым
белогорск
следственный комитет россии (ск рф)
сафари-парк "тайган"
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Крымское управление СК РФ завело уголовное дело о небезопасных услугах после того, как в парке львов "Тайган" хищник откусил ребенку палец.Накануне правоохранители сообщали, что в воскресенье 22-летняя женщина на территории парка львов "Тайган" поднесла годовалого ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. Тигр укусил малыша за руку, в результате чего был ампутирован палец.В ведомстве отметили, что в ходе следствия будет дана оценка как действиям персонала по предоставлению услуги и фактам последующего оказания медицинской помощи, так и действиям родителей ребенка.Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу с ампутацией пальца, сообщали РИА Новости в минздраве, его состояние опасений не вызывает."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю (Владимиру – ред.) Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования малолетнего ребенка в парке львов "Тайган"... Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.Парк "Тайган" находится в Белогорске.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым, белогорск, следственный комитет россии (ск рф), сафари-парк "тайган", новости - туризм
10:04 28.09.2021 (обновлено: 13:03 28.09.2021)
СК завел дело после того, как тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму
СК завел дело после того, как тигр в парке львов "Тайган" в Крыму откусил ребенку палец
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости.
Крымское управление СК
РФ завело уголовное дело о небезопасных услугах после того, как в парке львов "Тайган" хищник откусил ребенку палец.
Накануне правоохранители сообщали, что в воскресенье 22-летняя женщина на территории парка львов "Тайган" поднесла годовалого ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. Тигр укусил малыша за руку, в результате чего был ампутирован палец.
"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка 2020 года рождения в парке львов "Тайган" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в пресс-службе СУСК.
В ведомстве отметили, что в ходе следствия будет дана оценка как действиям персонала по предоставлению услуги и фактам последующего оказания медицинской помощи, так и действиям родителей ребенка.
Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу с ампутацией пальца, сообщали РИА Новости в минздраве, его состояние опасений не вызывает.
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю (Владимиру – ред.) Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования малолетнего ребенка в парке львов "Тайган"... Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Парк "Тайган" находится в Белогорске
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