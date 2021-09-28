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В Судане погибли пять военных во время контртеррористической операции
В Судане погибли пять военных во время контртеррористической операции - РИА Новости, 28.09.2021
В Судане погибли пять военных во время контртеррористической операции
Пять военнослужащих погибли в ходе операции по задержанию членов ячейки террористической группировки ИГ* в Судане, сообщает пресс-служба суданской разведки. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T21:03
2021-09-28T21:03
в мире
судан
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пять военнослужащих погибли в ходе операции по задержанию членов ячейки террористической группировки ИГ* в Судане, сообщает пресс-служба суданской разведки."Служба разведки потеряла пять человек, среди них два офицера и три унтер-офицера, один офицер был ранен", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, в ходе операции удалось задержать 11 террористов, которые являются гражданами разных стран. Четыре террориста смогли скрыться, их преследуют.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, судан
21:03 28.09.2021
 
В Судане погибли пять военных во время контртеррористической операции

В Судане погибли пять военных во время операции по задержанию членов ИГИЛ*

© AP PhotoСуданские военные во время акции протеста у комплекса зданий Министерства обороны в Хартуме. 9 апреля 2019
Суданские военные во время акции протеста у комплекса зданий Министерства обороны в Хартуме. 9 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пять военнослужащих погибли в ходе операции по задержанию членов ячейки террористической группировки ИГ* в Судане, сообщает пресс-служба суданской разведки.
"Служба разведки потеряла пять человек, среди них два офицера и три унтер-офицера, один офицер был ранен", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, в ходе операции удалось задержать 11 террористов, которые являются гражданами разных стран. Четыре террориста смогли скрыться, их преследуют.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреСудан
 
 
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