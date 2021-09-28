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В Судане погибли пять военных во время контртеррористической операции

В Судане погибли пять военных во время контртеррористической операции - РИА Новости, 28.09.2021

В Судане погибли пять военных во время контртеррористической операции

Пять военнослужащих погибли в ходе операции по задержанию членов ячейки террористической группировки ИГ* в Судане, сообщает пресс-служба суданской разведки. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T21:03

2021-09-28T21:03

2021-09-28T21:03

в мире

судан

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пять военнослужащих погибли в ходе операции по задержанию членов ячейки террористической группировки ИГ* в Судане, сообщает пресс-служба суданской разведки."Служба разведки потеряла пять человек, среди них два офицера и три унтер-офицера, один офицер был ранен", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, в ходе операции удалось задержать 11 террористов, которые являются гражданами разных стран. Четыре террориста смогли скрыться, их преследуют.*Террористическая организация, запрещенная в России

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, судан