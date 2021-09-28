https://ria.ru/20210928/sud-1752176798.html

Суд взыскал с Минобороны 172 миллиона рублей в пользу завода "Янтарь"

Суд взыскал с Минобороны 172 миллиона рублей в пользу завода "Янтарь" - РИА Новости, 28.09.2021

Суд взыскал с Минобороны 172 миллиона рублей в пользу завода "Янтарь"

Арбитражный суд Москвы по иску "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград) взыскал более 172 миллионов рублей с министерства обороны России, РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:11

2021-09-28T15:11

2021-09-28T15:11

происшествия

калининград

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

цмкб "алмаз"

россия

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград) взыскал более 172 миллионов рублей с министерства обороны России, следует из опубликованной во вторник резолютивной части решения суда.Первая инстанция полностью удовлетворила требование истца о взыскании долга по госконтракту от 22 марта 2010 года на выполнение опытно-конструкторской работы по теме "Создание глубоководного комплекса в составе океанографического судна и глубоководных технических средств для нужд Минобороны". Цена контракта – около 6,9 миллиарда рублей."Янтарь" поначалу также требовал обязать ответчика принять результат выполненных работ, но потом от иска в этом отношении отказался. Другие подробности пока не сообщаются.Минобороны ранее тоже предъявляло иски к судостроителям по этому госконтракту. Так, по иску о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения ОКР почти на 6,2 миллиарда рублей суды ранее взыскали с предприятия около 149 миллионов рублей, а по иску на 2,7 миллиарда рублей – около 200 миллионов рублей.Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" - головное судно проекта 22010 разработки ЦМКБ "Алмаз", построенное на заводе "Янтарь" по заказу Минобороны РФ. Водоизмещение судна - 5,2 тысячи тонн, длина - 108,1 метра, ширина - 17,2 метра. Судно было заложено 8 июля 2010 года, в день 65-летия ПСЗ "Янтарь", и названо в честь завода-изготовителя. Заказчику оно было передано 23 мая 2015 года. В настоящее время завод "Янтарь" строит второе судно этого проекта - "Алмаз".Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) образован 8 июля 1945 года на базе кёнигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов.

https://ria.ru/20201111/minoborony-1584055234.html

https://ria.ru/20210112/isk-1592668345.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининград, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), цмкб "алмаз", россия