Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210928/sreda-1752146838.html
Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда
Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда - РИА Новости, 28.09.2021
Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда
У Тюмени должна быть собственная социокультурная и интеллектуальная среда, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:47
2021-09-28T12:47
тюменская область
тюмень
тюменская область
александр моор
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155090/22/1550902284_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_b30106b8b1f53fe15af83e80a59f1cd1.jpg
ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. У Тюмени должна быть собственная социокультурная и интеллектуальная среда, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.Приветствуя участников проектно-коммуникационной сессии, которая проходит на базе Тюменского индустриального университета, глава региона отметил, что в XX веке Тюмень получила имидж нефтяной столицы, центра нефтегазовой науки и сервиса.По словам губернатора, тюменский кампус должен быть не просто комплексом современных студенческих общежитий, а объединяющей все университеты региона коммуникативной площадкой для научных исследований и внедрения их результатов в экономику, а также для развития креативных индустрий. "Для этого в первую очередь необходимо уйти от межведомственной разобщенности", – сказал Моор.При этом он отметил, что создать и содержать кампус только за счет бюджетных средств невозможно."Проект следует реализовать также и с привлечением коммерческих инвестиций. Кампус должен стать, как минимум, самодостаточным, а лучше – самоокупаемым. Это проект, нацеленный на новую экономику", – заявил губернатор.В свою очередь глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что Тюмень получит колоссальную пользу от создания кампуса.В работе проектно-коммуникационной сессии, которая завершится 2 октября, участвуют директор по проектной работе Московской школы управления "Сколково" Борис Островский, руководители тюменских вузов, представители экспертного сообщества и органов власти.В пресс-службе губернатора области напомнили, что создать в стране сеть современных вузовских кампусов до 2030 года поручил президент России.
https://ria.ru/20210826/zadolzhennost-1747326193.html
https://ria.ru/20210830/tyumen-1747791092.html
тюмень
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155090/22/1550902284_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_6052eb7a263af274a7235134aec7bb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тюмень, тюменская область, александр моор, россия
12:47 28.09.2021
 

Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. У Тюмени должна быть собственная социокультурная и интеллектуальная среда, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.
Приветствуя участников проектно-коммуникационной сессии, которая проходит на базе Тюменского индустриального университета, глава региона отметил, что в XX веке Тюмень получила имидж нефтяной столицы, центра нефтегазовой науки и сервиса.

"Мы этот имидж очень эффективно эксплуатируем. Но при этом понимаем, что на дальнем горизонте эффект от этого имиджа будет сокращаться. Что дальше? Будущее у города появится, когда в нем будет создана собственная, особая социокультурная и интеллектуальная среда. Мы это осознаем и работаем в данном направлении, меняя город. Сейчас настало время все отдельные изменения и усилия объединить в общий интеграционный проект", – сказал Моор.

По словам губернатора, тюменский кампус должен быть не просто комплексом современных студенческих общежитий, а объединяющей все университеты региона коммуникативной площадкой для научных исследований и внедрения их результатов в экономику, а также для развития креативных индустрий. "Для этого в первую очередь необходимо уйти от межведомственной разобщенности", – сказал Моор.
Рубли - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 12:45Тюменская область
Задолженность по зарплате в Тюменской области сократили в два раза
При этом он отметил, что создать и содержать кампус только за счет бюджетных средств невозможно.
"Проект следует реализовать также и с привлечением коммерческих инвестиций. Кампус должен стать, как минимум, самодостаточным, а лучше – самоокупаемым. Это проект, нацеленный на новую экономику", – заявил губернатор.
В свою очередь глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что Тюмень получит колоссальную пользу от создания кампуса.
"Мы изменим город, потому что привычные пространства обретут совершенно иные смыслы и наполнение. Наша областная столица привлекательна для развития креативных индустрий. Это подтверждают выводы Федерального агентства стратегических инициатив. Тюмень заняла четвертое место среди российских городов по вкладу креативной экономики в валовой региональный продукт", – сказал Кухарук.
В работе проектно-коммуникационной сессии, которая завершится 2 октября, участвуют директор по проектной работе Московской школы управления "Сколково" Борис Островский, руководители тюменских вузов, представители экспертного сообщества и органов власти.
В пресс-службе губернатора области напомнили, что создать в стране сеть современных вузовских кампусов до 2030 года поручил президент России.
Первый в России карбоновый полигон в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 10:11Тюменская область
В Тюменской области открыли первый в России карбоновый полигон
 
Тюменская областьТюменьТюменская областьАлександр МоорРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
Лента новостейМолния