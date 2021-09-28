https://ria.ru/20210928/sreda-1752146838.html

Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда

Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда - РИА Новости, 28.09.2021

Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда

У Тюмени должна быть собственная социокультурная и интеллектуальная среда, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:47

2021-09-28T12:47

2021-09-28T12:47

тюменская область

тюмень

тюменская область

александр моор

россия

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ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. У Тюмени должна быть собственная социокультурная и интеллектуальная среда, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.Приветствуя участников проектно-коммуникационной сессии, которая проходит на базе Тюменского индустриального университета, глава региона отметил, что в XX веке Тюмень получила имидж нефтяной столицы, центра нефтегазовой науки и сервиса.По словам губернатора, тюменский кампус должен быть не просто комплексом современных студенческих общежитий, а объединяющей все университеты региона коммуникативной площадкой для научных исследований и внедрения их результатов в экономику, а также для развития креативных индустрий. "Для этого в первую очередь необходимо уйти от межведомственной разобщенности", – сказал Моор.При этом он отметил, что создать и содержать кампус только за счет бюджетных средств невозможно."Проект следует реализовать также и с привлечением коммерческих инвестиций. Кампус должен стать, как минимум, самодостаточным, а лучше – самоокупаемым. Это проект, нацеленный на новую экономику", – заявил губернатор.В свою очередь глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что Тюмень получит колоссальную пользу от создания кампуса.В работе проектно-коммуникационной сессии, которая завершится 2 октября, участвуют директор по проектной работе Московской школы управления "Сколково" Борис Островский, руководители тюменских вузов, представители экспертного сообщества и органов власти.В пресс-службе губернатора области напомнили, что создать в стране сеть современных вузовских кампусов до 2030 года поручил президент России.

https://ria.ru/20210826/zadolzhennost-1747326193.html

https://ria.ru/20210830/tyumen-1747791092.html

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тюмень, тюменская область, александр моор, россия