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Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда
Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда - РИА Новости, 28.09.2021
Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда
У Тюмени должна быть собственная социокультурная и интеллектуальная среда, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:47
2021-09-28T12:47
2021-09-28T12:47
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ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. У Тюмени должна быть собственная социокультурная и интеллектуальная среда, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.Приветствуя участников проектно-коммуникационной сессии, которая проходит на базе Тюменского индустриального университета, глава региона отметил, что в XX веке Тюмень получила имидж нефтяной столицы, центра нефтегазовой науки и сервиса.По словам губернатора, тюменский кампус должен быть не просто комплексом современных студенческих общежитий, а объединяющей все университеты региона коммуникативной площадкой для научных исследований и внедрения их результатов в экономику, а также для развития креативных индустрий. "Для этого в первую очередь необходимо уйти от межведомственной разобщенности", – сказал Моор.При этом он отметил, что создать и содержать кампус только за счет бюджетных средств невозможно."Проект следует реализовать также и с привлечением коммерческих инвестиций. Кампус должен стать, как минимум, самодостаточным, а лучше – самоокупаемым. Это проект, нацеленный на новую экономику", – заявил губернатор.В свою очередь глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что Тюмень получит колоссальную пользу от создания кампуса.В работе проектно-коммуникационной сессии, которая завершится 2 октября, участвуют директор по проектной работе Московской школы управления "Сколково" Борис Островский, руководители тюменских вузов, представители экспертного сообщества и органов власти.В пресс-службе губернатора области напомнили, что создать в стране сеть современных вузовских кампусов до 2030 года поручил президент России.
https://ria.ru/20210826/zadolzhennost-1747326193.html
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тюмень, тюменская область, александр моор, россия
ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости.
У Тюмени
должна быть собственная социокультурная и интеллектуальная среда, считает губернатор Тюменской области Александр Моор
.
Приветствуя участников проектно-коммуникационной сессии, которая проходит на базе Тюменского индустриального университета, глава региона отметил, что в XX веке Тюмень получила имидж нефтяной столицы, центра нефтегазовой науки и сервиса.
"Мы этот имидж очень эффективно эксплуатируем. Но при этом понимаем, что на дальнем горизонте эффект от этого имиджа будет сокращаться. Что дальше? Будущее у города появится, когда в нем будет создана собственная, особая социокультурная и интеллектуальная среда. Мы это осознаем и работаем в данном направлении, меняя город. Сейчас настало время все отдельные изменения и усилия объединить в общий интеграционный проект", – сказал Моор.
По словам губернатора, тюменский кампус должен быть не просто комплексом современных студенческих общежитий, а объединяющей все университеты региона коммуникативной площадкой для научных исследований и внедрения их результатов в экономику, а также для развития креативных индустрий. "Для этого в первую очередь необходимо уйти от межведомственной разобщенности", – сказал Моор.
При этом он отметил, что создать и содержать кампус только за счет бюджетных средств невозможно.
"Проект следует реализовать также и с привлечением коммерческих инвестиций. Кампус должен стать, как минимум, самодостаточным, а лучше – самоокупаемым. Это проект, нацеленный на новую экономику", – заявил губернатор.
В свою очередь глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что Тюмень получит колоссальную пользу от создания кампуса.
"Мы изменим город, потому что привычные пространства обретут совершенно иные смыслы и наполнение. Наша областная столица привлекательна для развития креативных индустрий. Это подтверждают выводы Федерального агентства стратегических инициатив. Тюмень заняла четвертое место среди российских городов по вкладу креативной экономики в валовой региональный продукт", – сказал Кухарук.
В работе проектно-коммуникационной сессии, которая завершится 2 октября, участвуют директор по проектной работе Московской школы управления "Сколково
" Борис Островский, руководители тюменских вузов, представители экспертного сообщества и органов власти.
В пресс-службе губернатора области напомнили, что создать в стране сеть современных вузовских кампусов до 2030 года поручил президент России
.