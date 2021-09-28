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В Белоруссии предложили провести отдельный референдум по смертной казни
В Белоруссии предложили провести отдельный референдум по смертной казни - РИА Новости, 28.09.2021
В Белоруссии предложили провести отдельный референдум по смертной казни
Отдельный референдум предлагается провести в Белоруссии по вопросу смертной казни, заявил во вторник глава конституционного суда республики, председатель... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:41
2021-09-28T16:10
белоруссия
в мире
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Отдельный референдум предлагается провести в Белоруссии по вопросу смертной казни, заявил во вторник глава конституционного суда республики, председатель комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.Во вторник у президента Александра Лукашенко с участием комиссии обсуждались предложения по изменению конституции Белоруссии."Обсуждался также вопрос, который не нашел единых подходов на заседаниях конституционной комиссии, связанный со статьей 24 конституции, которая предусматривает возможность применения смертной казни. Сегодня позиция конституционной комиссии, что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум (по новой редакции конституции, который планируется провести не позже февраля 2022 года – ред.). В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем", - приводит слова Миклашевича Sputnik.По словам председателя суда, в настоящее время ставить вопрос об отмене смертной казни, изменении порядка ее применения признано нецелесообразным, поскольку "это вопрос очень чувствительный". "И для проведения специального референдума требуется соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения", - пояснил Миклашевич.Белоруссия - единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За ее сохранение тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците.Наличие смертных приговоров ранее называлось основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Ряд международных организаций и правозащитники призывают Минск отказаться от высшей меры или ввести на нее мораторий. В предыдущие годы Лукашенко говорил о том, что решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме. Он подчеркивал, что ничего с тех пор, как вопрос был в 1996 году, не изменилось, и высказывал сомнения по поводу целесообразности выносить эту тему вновь на народное голосование, чтобы "получить отрицательный ответ".В Белоруссии готовится проект новой конституции. Ранее неоднократно сообщалось, что конституционный референдум в стране состоится не позднее февраля 2022 года. На встрече с конституционной комиссией во вторник Лукашенко заявил, что при разработке поправок в основной закон остались спорные моменты, которые будут обсуждены, дошлифовкой проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы.
https://ria.ru/20210811/kazn-1745361201.html
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белоруссия, в мире, минск, александр лукашенко
15:41 28.09.2021 (обновлено: 16:10 28.09.2021)
 
В Белоруссии предложили провести отдельный референдум по смертной казни

В Белоруссии предложили вынести на референдум вопрос об отмене смертной казни

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по проспекту Независимости в Минске
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Отдельный референдум предлагается провести в Белоруссии по вопросу смертной казни, заявил во вторник глава конституционного суда республики, председатель комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.
Во вторник у президента Александра Лукашенко с участием комиссии обсуждались предложения по изменению конституции Белоруссии.
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"Обсуждался также вопрос, который не нашел единых подходов на заседаниях конституционной комиссии, связанный со статьей 24 конституции, которая предусматривает возможность применения смертной казни. Сегодня позиция конституционной комиссии, что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум (по новой редакции конституции, который планируется провести не позже февраля 2022 года – ред.). В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем", - приводит слова Миклашевича Sputnik.
По словам председателя суда, в настоящее время ставить вопрос об отмене смертной казни, изменении порядка ее применения признано нецелесообразным, поскольку "это вопрос очень чувствительный". "И для проведения специального референдума требуется соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения", - пояснил Миклашевич.
Белоруссия - единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За ее сохранение тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците.
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В Белоруссии готовится проект новой конституции. Ранее неоднократно сообщалось, что конституционный референдум в стране состоится не позднее февраля 2022 года. На встрече с конституционной комиссией во вторник Лукашенко заявил, что при разработке поправок в основной закон остались спорные моменты, которые будут обсуждены, дошлифовкой проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы.
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