https://ria.ru/20210928/shkola-1752186365.html

В пермской школе прокомментировали видео с "молящимися на уроке" детьми

В пермской школе прокомментировали видео с "молящимися на уроке" детьми - РИА Новости, 28.09.2021

В пермской школе прокомментировали видео с "молящимися на уроке" детьми

Департамент образования Перми потребовал от руководства школы № 123 провести внутреннее расследование информации о том, что учитель физкультуры просил учеников... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:14

2021-09-28T16:14

2021-09-28T17:59

общество

пермь

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ПЕРМЬ, 28 сен — РИА Новости. Департамент образования Перми потребовал от руководства школы № 123 провести внутреннее расследование информации о том, что учитель физкультуры просил учеников помолиться, сообщили РИА Новости в мэрии.Там отметили, что, по предварительным данным, к религии данный инцидент отношения не имеет.Ранее в Сети появилось видео, где мальчик рассказывает, что учитель физкультуры в пермской школе № 123 на уроке попросил учеников сесть и помолиться Аллаху, чтобы он им "дал здоровья". После этого занятие продолжилось в обычном формате: дети занялись бегом.Также представитель городских властей отметил, ссылаясь на информацию от директора школы, что учитель физкультуры — опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию, до этого никаких претензий к его работе не было.В мэрии уточнили, что директор предложил родителям встретиться, чтобы разобраться в произошедшем.

https://ria.ru/20210608/strelba-1736157899.html

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Нам сказали: "Давайте помолимся Аллаху"" – школьник рассказал об уроке физкультуры Департамент образования Перми потребовал от руководства школы провести внутреннее расследование информации о том, что учитель физкультуры просил школьников помолиться Аллаху, сообщили РИА Новости в мэрии, отметив, что, по предварительным данным, к религии данный инцидент отношения не имеет. 2021-09-28T16:14 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, пермь