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В пермской школе прокомментировали видео с "молящимися на уроке" детьми
В пермской школе прокомментировали видео с "молящимися на уроке" детьми - РИА Новости, 28.09.2021
В пермской школе прокомментировали видео с "молящимися на уроке" детьми
Департамент образования Перми потребовал от руководства школы № 123 провести внутреннее расследование информации о том, что учитель физкультуры просил учеников... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:14
2021-09-28T16:14
2021-09-28T17:59
общество
пермь
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ПЕРМЬ, 28 сен — РИА Новости. Департамент образования Перми потребовал от руководства школы № 123 провести внутреннее расследование информации о том, что учитель физкультуры просил учеников помолиться, сообщили РИА Новости в мэрии.Там отметили, что, по предварительным данным, к религии данный инцидент отношения не имеет.Ранее в Сети появилось видео, где мальчик рассказывает, что учитель физкультуры в пермской школе № 123 на уроке попросил учеников сесть и помолиться Аллаху, чтобы он им "дал здоровья". После этого занятие продолжилось в обычном формате: дети занялись бегом.Также представитель городских властей отметил, ссылаясь на информацию от директора школы, что учитель физкультуры — опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию, до этого никаких претензий к его работе не было.В мэрии уточнили, что директор предложил родителям встретиться, чтобы разобраться в произошедшем.
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"Нам сказали: "Давайте помолимся Аллаху"" – школьник рассказал об уроке физкультуры
Департамент образования Перми потребовал от руководства школы провести внутреннее расследование информации о том, что учитель физкультуры просил школьников помолиться Аллаху, сообщили РИА Новости в мэрии, отметив, что, по предварительным данным, к религии данный инцидент отношения не имеет.
2021-09-28T16:14
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общество, пермь
16:14 28.09.2021 (обновлено: 17:59 28.09.2021)
В пермской школе прокомментировали видео с "молящимися на уроке" детьми
Власти Перми потребовали от директора школы расследовать сообщения о молитве на уроке
ПЕРМЬ, 28 сен — РИА Новости.
Департамент образования Перми
потребовал от руководства школы № 123 провести внутреннее расследование информации о том, что учитель физкультуры просил учеников помолиться, сообщили РИА Новости в мэрии.
Там отметили, что, по предварительным данным, к религии данный инцидент отношения не имеет.
Ранее в Сети появилось видео, где мальчик рассказывает, что учитель физкультуры в пермской школе № 123 на уроке попросил учеников сесть и помолиться Аллаху, чтобы он им "дал здоровья". После этого занятие продолжилось в обычном формате: дети занялись бегом.
"Специалисты городского департамента образования связались с директором школы № 123. Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе по-турецки. Никакого религиозного контекста в этом не было", — сообщили в мэрии.
Также представитель городских властей отметил, ссылаясь на информацию от директора школы, что учитель физкультуры — опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию, до этого никаких претензий к его работе не было.
В мэрии уточнили, что директор предложил родителям встретиться, чтобы разобраться в произошедшем.