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В Гонконге начнут признавать российские COVID-сертификаты
В Гонконге начнут признавать российские COVID-сертификаты - РИА Новости, 28.09.2021
В Гонконге начнут признавать российские COVID-сертификаты
Правительство Гонконга объявило о том, что специальный административный район начнет признавать российские сертификаты о вакцинации от коронавируса начиная с 29 РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:07
2021-09-28T13:48
распространение коронавируса
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вакцина "спутник v"
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Правительство Гонконга объявило о том, что специальный административный район начнет признавать российские сертификаты о вакцинации от коронавируса начиная с 29 сентября, говорится в заявлении генерального консульства РФ в Гонконге."Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября этого года. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", - говорится в сообщении на странице генконсульства в Facebook.Отмечается, что "вакцинированным в России открывается въезд в Гонконг из нашей страны напрямую с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице, а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве"."По договоренности, достигнутой генконсульством с Бюро продовольственного обеспечения и здравоохранения Гонконга, для подтверждения факта вакцинации в России для посадки на рейсы в Гонконг необходимо предъявить сертификаты вакцинации с QR-кодом, сформированные на едином портале государственных услуг и функций (Госуслуги) на основе данных о вакцинации, переданных российскими компетентными медицинскими учреждениями", - указали в дипмиссии.В настоящее время, добавили в генконсульстве, "из числа российских вакцин в Гонконге признается только вакцина "Спутник V", въезд в Гонконг из "стран с высоким риском заражения" по-прежнему открыт только для резидентов мегаполиса".
https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikaty-1744133642.html
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гонконг, здоровье - общество, россия, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм, туризм
12:07 28.09.2021 (обновлено: 13:48 28.09.2021)
 
В Гонконге начнут признавать российские COVID-сертификаты

Гонконг объявил о признании российских COVID-сертификатов с 29 сентября

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Правительство Гонконга объявило о том, что специальный административный район начнет признавать российские сертификаты о вакцинации от коронавируса начиная с 29 сентября, говорится в заявлении генерального консульства РФ в Гонконге.
"Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября этого года. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", - говорится в сообщении на странице генконсульства в Facebook.
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Отмечается, что "вакцинированным в России открывается въезд в Гонконг из нашей страны напрямую с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице, а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве".
"По договоренности, достигнутой генконсульством с Бюро продовольственного обеспечения и здравоохранения Гонконга, для подтверждения факта вакцинации в России для посадки на рейсы в Гонконг необходимо предъявить сертификаты вакцинации с QR-кодом, сформированные на едином портале государственных услуг и функций (Госуслуги) на основе данных о вакцинации, переданных российскими компетентными медицинскими учреждениями", - указали в дипмиссии.
В настоящее время, добавили в генконсульстве, "из числа российских вакцин в Гонконге признается только вакцина "Спутник V", въезд в Гонконг из "стран с высоким риском заражения" по-прежнему открыт только для резидентов мегаполиса".
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