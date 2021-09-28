https://ria.ru/20210928/sertifikaty-1752138044.html

В Гонконге начнут признавать российские COVID-сертификаты

В Гонконге начнут признавать российские COVID-сертификаты - РИА Новости, 28.09.2021

В Гонконге начнут признавать российские COVID-сертификаты

Правительство Гонконга объявило о том, что специальный административный район начнет признавать российские сертификаты о вакцинации от коронавируса начиная с 29 РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:07

2021-09-28T12:07

2021-09-28T13:48

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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Правительство Гонконга объявило о том, что специальный административный район начнет признавать российские сертификаты о вакцинации от коронавируса начиная с 29 сентября, говорится в заявлении генерального консульства РФ в Гонконге."Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября этого года. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", - говорится в сообщении на странице генконсульства в Facebook.Отмечается, что "вакцинированным в России открывается въезд в Гонконг из нашей страны напрямую с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице, а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве"."По договоренности, достигнутой генконсульством с Бюро продовольственного обеспечения и здравоохранения Гонконга, для подтверждения факта вакцинации в России для посадки на рейсы в Гонконг необходимо предъявить сертификаты вакцинации с QR-кодом, сформированные на едином портале государственных услуг и функций (Госуслуги) на основе данных о вакцинации, переданных российскими компетентными медицинскими учреждениями", - указали в дипмиссии.В настоящее время, добавили в генконсульстве, "из числа российских вакцин в Гонконге признается только вакцина "Спутник V", въезд в Гонконг из "стран с высоким риском заражения" по-прежнему открыт только для резидентов мегаполиса".

https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikaty-1744133642.html

https://ria.ru/20210726/sertifikaty-1743015772.html

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гонконг, здоровье - общество, россия, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм, туризм