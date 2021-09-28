https://ria.ru/20210928/sanitary-1752223192.html

СК возбудил дело против санитаров, избивших пациентку в лифте

СК возбудил дело против санитаров, избивших пациентку в лифте - РИА Новости, 28.09.2021

СК возбудил дело против санитаров, избивших пациентку в лифте

Санитары, избившие пациентку психиатрической больницы в лифте в Ярославской области, предстанут перед судом, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T19:48

2021-09-28T19:48

2021-09-28T19:48

происшествия

ярославская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Санитары, избившие пациентку психиатрической больницы в лифте в Ярославской области, предстанут перед судом, сообщает Следственный комитет РФ.Видео с установленной в лифте камеры видеонаблюдения попало в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у которой связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стенок лифта ногами. Чтобы усмирить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет ее по голове.Областной департамент здравоохранения сообщил, что санитары прибыли на вызов и проводили принудительную госпитализацию, при этом глава депздрава осудил действия медработников. Позже главврач больницы заявил об их увольнении. Также о проверках инцидента заявили прокуратура и СУСК России по региону. Отмечалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ГБКУЗ ЯО "Ярославская областная психиатрическая больница", обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемые в ходе предварительного следствия полностью признали свою вину."Следствием была собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркивает СК РФ.

https://ria.ru/20210924/vrach-1751566416.html

https://ria.ru/20210702/sanitarka-1739680473.html

ярославская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ярославская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия