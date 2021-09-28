https://ria.ru/20210928/samolet-1752205194.html
Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем
Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем - РИА Новости, 28.09.2021
Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:53
2021-09-28T17:53
2021-09-28T19:59
су-27
ввс сша
черное море
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф)
rc-135u
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).Российские РЛС засекли над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к государственной границе."Для недопущения <...> нарушения в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", —сказали в центре.Там уточнили, что "после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования". Нарушения государственной границы России удалось не допустить.Cу-27 действовал в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210926/cu-35-1751889553.html
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су-27, ввс сша, черное море, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), rc-135u, национальный центр управления обороной рф
17:53 28.09.2021 (обновлено: 19:59 28.09.2021)
Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем
Истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем