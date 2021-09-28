https://ria.ru/20210928/samolet-1752205194.html

Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем - РИА Новости, 28.09.2021

Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:53

2021-09-28T17:53

2021-09-28T19:59

су-27

ввс сша

черное море

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

rc-135u

национальный центр управления обороной рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575421724_0:37:1636:957_1920x0_80_0_0_478f6f3aa70bb0f8bd0b7b9e4d45936c.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).Российские РЛС засекли над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к государственной границе."Для недопущения <...> нарушения в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", —сказали в центре.Там уточнили, что "после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования". Нарушения государственной границы России удалось не допустить.Cу-27 действовал в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210926/cu-35-1751889553.html

https://ria.ru/20210920/poster-1750877168.html

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-27, ввс сша, черное море, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), rc-135u, национальный центр управления обороной рф