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Роскомнадзор пригрозил штрафом Google за блокировку немецких каналов RT
Роскомнадзор пригрозил штрафом Google за блокировку немецких каналов RT - РИА Новости, 28.09.2021
Роскомнадзор пригрозил штрафом Google за блокировку немецких каналов RT
Компании Google грозит штраф до 1 миллиона рублей, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube, а при повторном отказе выполнить... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T23:14
2021-09-28T23:25
в мире
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
маргарита симоньян
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Компании Google грозит штраф до 1 миллиона рублей, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube, а при повторном отказе выполнить требования сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления."Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей. При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.Роскомнадзор сообщил, что направил руководству Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих RT, а также объяснить причины их введения."В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ", - сообщили в Роскомнадзоре."Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today", - добавили в ведомстве.В Роскомнадзоре также указали, что в соответствии с законом № 482-ФЗ, который был принят в конце 2020 года, генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора."В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20210423/mid-1729673003.html
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в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, маргарита симоньян, youtube, россия
23:14 28.09.2021 (обновлено: 23:25 28.09.2021)
 
Роскомнадзор пригрозил штрафом Google за блокировку немецких каналов RT

Роскомнадзор пригрозил штрафом Google за блокировку немецких каналов RT на Youtube

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Компании Google грозит штраф до 1 миллиона рублей, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube, а при повторном отказе выполнить требования сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.
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"Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей. При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.
Роскомнадзор сообщил, что направил руководству Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих RT, а также объяснить причины их введения.
"В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ", - сообщили в Роскомнадзоре.
"Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today", - добавили в ведомстве.
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В Роскомнадзоре также указали, что в соответствии с законом № 482-ФЗ, который был принят в конце 2020 года, генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора.
"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - сообщили в ведомстве.
 
В миреФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleМаргарита СимоньянYouTubeРоссия
 
 
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