https://ria.ru/20210928/roskomnadzor-1752238865.html

Роскомнадзор пригрозил штрафом Google за блокировку немецких каналов RT

Роскомнадзор пригрозил штрафом Google за блокировку немецких каналов RT - РИА Новости, 28.09.2021

Роскомнадзор пригрозил штрафом Google за блокировку немецких каналов RT

Компании Google грозит штраф до 1 миллиона рублей, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube, а при повторном отказе выполнить... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T23:14

2021-09-28T23:14

2021-09-28T23:25

в мире

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

маргарита симоньян

youtube

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Компании Google грозит штраф до 1 миллиона рублей, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube, а при повторном отказе выполнить требования сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления."Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей. При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.Роскомнадзор сообщил, что направил руководству Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих RT, а также объяснить причины их введения."В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ", - сообщили в Роскомнадзоре."Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today", - добавили в ведомстве.В Роскомнадзоре также указали, что в соответствии с законом № 482-ФЗ, который был принят в конце 2020 года, генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора."В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210423/mid-1729673003.html

https://ria.ru/20210305/germaniya-1600075632.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, маргарита симоньян, youtube, россия