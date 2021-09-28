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Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких каналов RT на Yotube
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких каналов RT на Yotube - РИА Новости, 28.09.2021
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких каналов RT на Yotube
Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part" в YouTube, сообщается в письме ведомства,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T22:14
2021-09-28T22:19
в мире
германия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
маргарита симоньян
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part" в YouTube, сообщается в письме ведомства, адресованного Google."Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения", - говорится в сообщении. Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google."Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам", - говорится в тексте письма.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор."В Роскомнадзоре имеется информация об ограничительных мерах, предпринятых администрацией видеохостинга Youtube в отношении аккаунтов "RT DE"... и "Der Fehlende Part"..., принадлежащих российскому СМИ... Действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - говорится в письме Роскомнадзора в Google.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.
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германия
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Новости
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353
60
в мире, германия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, маргарита симоньян, россия
22:14 28.09.2021 (обновлено: 22:19 28.09.2021)
 
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких каналов RT на Yotube

Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с немецких каналов RT на Yotube

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part" в YouTube, сообщается в письме ведомства, адресованного Google.
"Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google.
"Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам", - говорится в тексте письма.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 16:42
МИД предупредил об ответных мерах против немецких СМИ
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.
Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор.
"В Роскомнадзоре имеется информация об ограничительных мерах, предпринятых администрацией видеохостинга Youtube в отношении аккаунтов "RT DE"... и "Der Fehlende Part"..., принадлежащих российскому СМИ... Действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - говорится в письме Роскомнадзора в Google.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.
 
В миреГерманияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeМаргарита СимоньянРоссия
 
 
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