https://ria.ru/20210928/roskomnadzor-1752235528.html

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких каналов RT на Yotube

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких каналов RT на Yotube - РИА Новости, 28.09.2021

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких каналов RT на Yotube

Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part" в YouTube, сообщается в письме ведомства,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T22:14

2021-09-28T22:14

2021-09-28T22:19

в мире

германия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

маргарита симоньян

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part" в YouTube, сообщается в письме ведомства, адресованного Google."Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения", - говорится в сообщении. Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google."Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам", - говорится в тексте письма.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор."В Роскомнадзоре имеется информация об ограничительных мерах, предпринятых администрацией видеохостинга Youtube в отношении аккаунтов "RT DE"... и "Der Fehlende Part"..., принадлежащих российскому СМИ... Действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - говорится в письме Роскомнадзора в Google.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.

https://ria.ru/20210423/mid-1729673003.html

германия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, маргарита симоньян, россия