Власти Вологодчины продлили режим повышенной готовности до 31 октября
ВОЛОГДА, 28 сен – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Вологодской области осложнилась, власти продлевают режим повышенной готовности до 31 октября и начинают развертывание еще 400 коек в моногоспиталях, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Вчера был прирост 253 человека, это максимальное количество с начала февраля. По количеству выявленных случаев за последний месяц на 100 тысяч населения мы занимаем 16-е место в стране и в полтора раза превышаем среднероссийское значение. То есть ситуация в Вологодской области хуже, чем в среднем по Российской Федерации", - сказал глава региона на оперативном совещании в правительстве области.
По его словам, к такой ситуации привело нежелание многих вологжан вакцинироваться. По данным департамента здравоохранения, если в июне от коронавируса были привиты более 69 тысяч вологжан, то в сентябре - только 26 тысяч, а общее количество вакцинированных среди взрослых составило 41%. При этом участились случаи тяжелого течения болезни, более 600 человек в моногоспиталях области сейчас находятся на кислородотерапии. Дополнительно развернутых на прошлой неделе 280 коек не хватает, с 29 сентября будут развернуты еще 400.
"С учетом ситуации поручаю продлить режим повышенной готовности до конца октября, до 31 октября включительно. Нам важна каждая жизнь. Если для этого потребуется ввести жесткие ограничения, значит, это будет сделано незамедлительно", - сказал Кувшинников, поручив правительству подготовить предложения.
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