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Вологодская область
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Власти Вологодчины продлили режим повышенной готовности до 31 октября
Власти Вологодчины продлили режим повышенной готовности до 31 октября - РИА Новости, 28.09.2021
Власти Вологодчины продлили режим повышенной готовности до 31 октября
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Вологодской области осложнилась, власти продлевают режим повышенной готовности до 31 октября и начинают развертывание еще... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:49
2021-09-28T12:49
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ВОЛОГДА, 28 сен – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Вологодской области осложнилась, власти продлевают режим повышенной готовности до 31 октября и начинают развертывание еще 400 коек в моногоспиталях, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.По его словам, к такой ситуации привело нежелание многих вологжан вакцинироваться. По данным департамента здравоохранения, если в июне от коронавируса были привиты более 69 тысяч вологжан, то в сентябре - только 26 тысяч, а общее количество вакцинированных среди взрослых составило 41%. При этом участились случаи тяжелого течения болезни, более 600 человек в моногоспиталях области сейчас находятся на кислородотерапии. Дополнительно развернутых на прошлой неделе 280 коек не хватает, с 29 сентября будут развернуты еще 400.
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олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
12:49 28.09.2021
 

Власти Вологодчины продлили режим повышенной готовности до 31 октября

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске
Девушка в защитной маске - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛОГДА, 28 сен – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Вологодской области осложнилась, власти продлевают режим повышенной готовности до 31 октября и начинают развертывание еще 400 коек в моногоспиталях, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Вчера был прирост 253 человека, это максимальное количество с начала февраля. По количеству выявленных случаев за последний месяц на 100 тысяч населения мы занимаем 16-е место в стране и в полтора раза превышаем среднероссийское значение. То есть ситуация в Вологодской области хуже, чем в среднем по Российской Федерации", - сказал глава региона на оперативном совещании в правительстве области.
По его словам, к такой ситуации привело нежелание многих вологжан вакцинироваться. По данным департамента здравоохранения, если в июне от коронавируса были привиты более 69 тысяч вологжан, то в сентябре - только 26 тысяч, а общее количество вакцинированных среди взрослых составило 41%. При этом участились случаи тяжелого течения болезни, более 600 человек в моногоспиталях области сейчас находятся на кислородотерапии. Дополнительно развернутых на прошлой неделе 280 коек не хватает, с 29 сентября будут развернуты еще 400.
"С учетом ситуации поручаю продлить режим повышенной готовности до конца октября, до 31 октября включительно. Нам важна каждая жизнь. Если для этого потребуется ввести жесткие ограничения, значит, это будет сделано незамедлительно", - сказал Кувшинников, поручив правительству подготовить предложения.
Моногоспиталь в Вологде - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 13:58Вологодская область
На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВологодская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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