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Власти Вологодчины продлили режим повышенной готовности до 31 октября

Власти Вологодчины продлили режим повышенной готовности до 31 октября - РИА Новости, 28.09.2021

Власти Вологодчины продлили режим повышенной готовности до 31 октября

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Вологодской области осложнилась, власти продлевают режим повышенной готовности до 31 октября и начинают развертывание еще... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:49

2021-09-28T12:49

2021-09-28T12:49

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ВОЛОГДА, 28 сен – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Вологодской области осложнилась, власти продлевают режим повышенной готовности до 31 октября и начинают развертывание еще 400 коек в моногоспиталях, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.По его словам, к такой ситуации привело нежелание многих вологжан вакцинироваться. По данным департамента здравоохранения, если в июне от коронавируса были привиты более 69 тысяч вологжан, то в сентябре - только 26 тысяч, а общее количество вакцинированных среди взрослых составило 41%. При этом участились случаи тяжелого течения болезни, более 600 человек в моногоспиталях области сейчас находятся на кислородотерапии. Дополнительно развернутых на прошлой неделе 280 коек не хватает, с 29 сентября будут развернуты еще 400.

https://ria.ru/20210921/monogospital-1751128502.html

вологодская область

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олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество, коронавирус в россии