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В Испании начали убирать рекламу "меню с русскими проститутками"
В Испании начали убирать рекламу "меню с русскими проститутками" - РИА Новости, 28.09.2021
В Испании начали убирать рекламу "меню с русскими проститутками"
Испанская ассоциация "Новая жизнь", которая занимается защитой женщин от насилия, начала убирать с улиц социальную рекламу с "меню русских проституток",... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:16
2021-09-28T16:20
в мире
испания
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МАДРИД, 28 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская ассоциация "Новая жизнь", которая занимается защитой женщин от насилия, начала убирать с улиц социальную рекламу с "меню русских проституток", вызвавшую возмущение русской диаспоры, рассказала РИА Новости ее представитель Лурдес Хименес.Несколько дней назад на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании – ред.) появились баннеры с социальной рекламой. На них - фотография "меню", в котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро". В качестве "основного блюда" следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро.Эта реклама вызвала возмущение не только русской диаспоры в Испании, но также российского посольства и Русского дома. Адвокат Олег Губарев сообщил РИА Новости, что в случае, если реклама не будет снята и не будут принесены извинения, он готов "предпринять юридические действия"."Мы уже начали убирать эти плакаты. Они были размещены только в Кантабрии, не могу сказать, сколько точно, но не очень много", - рассказала РИА Новости руководитель проектов ассоциации Лурдес Хименес. По ее словам, в ассоциацию поступило несколько звонков от русской диаспоры, в том числе из Русского дома, и сейчас готовятся официальные извинения, которые будут распространены публично, а всем звонившим письма будут направлены по электронной почте."Наша организация работает против жестокого обращения с людьми всех национальностей. Мы оказываем помощь русским, африканкам, латиноамериканкам, испанкам. И никогда не ставили целью выделить определенную национальность", - сказала Лурдес. Она пояснила, что плакат с "меню" выиграл на конкурсе. На странице ассоциации в Facebook размещено видео всех участвовавших в нем плакатов, где фигурируют женщины разных национальностей, пояснила Хименес."Я очень хорошо понимаю реакцию. Мне жаль, что сложилась эта ситуация. Я сама испанка по паспорту, но по рождению я мексиканка. Когда планировали эту кампанию, мы хотели обратить внимание на тему сутенеров. На тех, кто продает женщин, а не судить самих женщин", - пояснила идею креативной рекламы Лурдес.Она рассказала, что ассоциация ведет работу против жестокого обращения и сексуальной эксплуатации женщин. "Новая жизнь" выявляет женщин, которые стали жертвами, оказывает им психологическую, социальную, юридическую помощь, помогает тем, кто хочет прекратить заниматься проституцией. "Если у женщины нет документов, мы помогаем ей урегулировать ситуацию, уехать из страны, также помогаем тем, кто отказался от проституции, найти работу, женщинам с детьми – жилье", - рассказала Хименес.В Испании проституция законодательно не урегулирована, ассоциация добивается ее запрета. "Новая жизнь" работает в Кантабрии, а также с этого года в Бильбао (Страна басков).
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в мире, испания
16:16 28.09.2021 (обновлено: 16:20 28.09.2021)
 
В Испании начали убирать рекламу "меню с русскими проститутками"

В Испании начали убирать с автобусных остановок рекламу "меню с русскими проститутками"

© Фото : Ayuntamiento de santanderСантандер, Испания
Сантандер, Испания - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Ayuntamiento de santander
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МАДРИД, 28 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская ассоциация "Новая жизнь", которая занимается защитой женщин от насилия, начала убирать с улиц социальную рекламу с "меню русских проституток", вызвавшую возмущение русской диаспоры, рассказала РИА Новости ее представитель Лурдес Хименес.
Несколько дней назад на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании – ред.) появились баннеры с социальной рекламой. На них - фотография "меню", в котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро". В качестве "основного блюда" следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро.
Эта реклама вызвала возмущение не только русской диаспоры в Испании, но также российского посольства и Русского дома. Адвокат Олег Губарев сообщил РИА Новости, что в случае, если реклама не будет снята и не будут принесены извинения, он готов "предпринять юридические действия".
"Мы уже начали убирать эти плакаты. Они были размещены только в Кантабрии, не могу сказать, сколько точно, но не очень много", - рассказала РИА Новости руководитель проектов ассоциации Лурдес Хименес. По ее словам, в ассоциацию поступило несколько звонков от русской диаспоры, в том числе из Русского дома, и сейчас готовятся официальные извинения, которые будут распространены публично, а всем звонившим письма будут направлены по электронной почте.
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"Наша организация работает против жестокого обращения с людьми всех национальностей. Мы оказываем помощь русским, африканкам, латиноамериканкам, испанкам. И никогда не ставили целью выделить определенную национальность", - сказала Лурдес. Она пояснила, что плакат с "меню" выиграл на конкурсе. На странице ассоциации в Facebook размещено видео всех участвовавших в нем плакатов, где фигурируют женщины разных национальностей, пояснила Хименес.
"Я очень хорошо понимаю реакцию. Мне жаль, что сложилась эта ситуация. Я сама испанка по паспорту, но по рождению я мексиканка. Когда планировали эту кампанию, мы хотели обратить внимание на тему сутенеров. На тех, кто продает женщин, а не судить самих женщин", - пояснила идею креативной рекламы Лурдес.
Она рассказала, что ассоциация ведет работу против жестокого обращения и сексуальной эксплуатации женщин. "Новая жизнь" выявляет женщин, которые стали жертвами, оказывает им психологическую, социальную, юридическую помощь, помогает тем, кто хочет прекратить заниматься проституцией. "Если у женщины нет документов, мы помогаем ей урегулировать ситуацию, уехать из страны, также помогаем тем, кто отказался от проституции, найти работу, женщинам с детьми – жилье", - рассказала Хименес.
В Испании проституция законодательно не урегулирована, ассоциация добивается ее запрета. "Новая жизнь" работает в Кантабрии, а также с этого года в Бильбао (Страна басков).
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 22:20
Посольство России в Испании требует убрать "меню с русскими проститутками"
 
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