Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/ranenie-1752142844.html
Медики объяснили, почему долго ехали к мужчине с ножевым ранением в Калуге
Медики объяснили, почему долго ехали к мужчине с ножевым ранением в Калуге - РИА Новости, 28.09.2021
Медики объяснили, почему долго ехали к мужчине с ножевым ранением в Калуге
Калужские медики объяснили, что ехали на вызов больше часа, поскольку не знали, что у пациента ножевое ранение, и дверь в квартиру была закрыта; СК выясняет... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:29
2021-09-28T12:34
происшествия
калуга
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
БРЯНСК, 28 сен – РИА Новости. Калужские медики объяснили, что ехали на вызов больше часа, поскольку не знали, что у пациента ножевое ранение, и дверь в квартиру была закрыта; СК выясняет обстоятельства произошедшего.Тело 31-летнего мужчины с колото-резаными ранениями, по данным СК, было обнаружено в собственной квартире в микрорайоне Северный города Калуги. По версии следствия, мужчина был убит соседом на почве ссоры из-за котенка, которого тот пнул ногой. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Трагедия произошла еще 13 сентября, однако получила резонанс после того, как вдова мужчины в соцсетях рассказала, что медики ехали очень долго."Бригада была направлена по факту вскрытия двери и прибытия на место участкового полиции. Пострадавшему проведены реанимационные мероприятия в полном объеме. Через 30 минут констатирована смерть", - говорится в сообщении калужского минздрава.Ведомство поясняет, что из хронологии зарегистрированных звонков следует, что вызывавший скорую помощь изначально передал экстренным службам информацию о том, что человеку плохо и о том, что он заперт в квартире, куда можно попасть лишь через балкон. При этом, по данным медиков, о том, что у пострадавшего резаная рана грудной клетки, стало известно лишь из последующего вызова спустя полчаса после первого звонка. По данным минздрава, бригада скорой помощи находилась в квартире у пострадавшего через 40 минут после этого звонка.Как пояснили РИА Новости в СУСК РФ по региону, в рамках следствия по уголовному делу выясняются обстоятельства качества и своевременности оказания медицинской помощи потерпевшему. "Следователи запросили звонки на скорую. Кроме того, вопрос качества медицинской помощи рассматривается и в рамках проверки, которая была организована самим минздравом", - сообщили в следственном управлении.
https://ria.ru/20210924/skoraya-1751646894.html
https://ria.ru/20210923/dtp-1751401016.html
калуга
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, калуга, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:29 28.09.2021 (обновлено: 12:34 28.09.2021)
 
Медики объяснили, почему долго ехали к мужчине с ножевым ранением в Калуге

В Калуге медики долго ехали на вызов к пациенту, потому что не знали о его ножевом ранении

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 28 сен – РИА Новости. Калужские медики объяснили, что ехали на вызов больше часа, поскольку не знали, что у пациента ножевое ранение, и дверь в квартиру была закрыта; СК выясняет обстоятельства произошедшего.
Тело 31-летнего мужчины с колото-резаными ранениями, по данным СК, было обнаружено в собственной квартире в микрорайоне Северный города Калуги. По версии следствия, мужчина был убит соседом на почве ссоры из-за котенка, которого тот пнул ногой. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Трагедия произошла еще 13 сентября, однако получила резонанс после того, как вдова мужчины в соцсетях рассказала, что медики ехали очень долго.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 15:18
В Томске СК возбудил дело из-за нападения пациента на фельдшера скорой
"Бригада была направлена по факту вскрытия двери и прибытия на место участкового полиции. Пострадавшему проведены реанимационные мероприятия в полном объеме. Через 30 минут констатирована смерть", - говорится в сообщении калужского минздрава.
Ведомство поясняет, что из хронологии зарегистрированных звонков следует, что вызывавший скорую помощь изначально передал экстренным службам информацию о том, что человеку плохо и о том, что он заперт в квартире, куда можно попасть лишь через балкон. При этом, по данным медиков, о том, что у пострадавшего резаная рана грудной клетки, стало известно лишь из последующего вызова спустя полчаса после первого звонка. По данным минздрава, бригада скорой помощи находилась в квартире у пострадавшего через 40 минут после этого звонка.
Как пояснили РИА Новости в СУСК РФ по региону, в рамках следствия по уголовному делу выясняются обстоятельства качества и своевременности оказания медицинской помощи потерпевшему. "Следователи запросили звонки на скорую. Кроме того, вопрос качества медицинской помощи рассматривается и в рамках проверки, которая была организована самим минздравом", - сообщили в следственном управлении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 08:18
В Башкирии девять медработников пострадали в ДТП со скорой и грузовиком
 
ПроисшествияКалугаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
Лента новостейМолния