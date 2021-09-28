12:29 28.09.2021 (обновлено: 12:34 28.09.2021)
Медики объяснили, почему долго ехали к мужчине с ножевым ранением в Калуге
В Калуге медики долго ехали на вызов к пациенту, потому что не знали о его ножевом ранении
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
БРЯНСК, 28 сен – РИА Новости. Калужские медики объяснили, что ехали на вызов больше часа, поскольку не знали, что у пациента ножевое ранение, и дверь в квартиру была закрыта; СК выясняет обстоятельства произошедшего.
Тело 31-летнего мужчины с колото-резаными ранениями, по данным СК, было обнаружено в собственной квартире в микрорайоне Северный города Калуги. По версии следствия, мужчина был убит соседом на почве ссоры из-за котенка, которого тот пнул ногой. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Трагедия произошла еще 13 сентября, однако получила резонанс после того, как вдова мужчины в соцсетях рассказала, что медики ехали очень долго.
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"Бригада была направлена по факту вскрытия двери и прибытия на место участкового полиции. Пострадавшему проведены реанимационные мероприятия в полном объеме. Через 30 минут констатирована смерть", - говорится в сообщении калужского минздрава.
Ведомство поясняет, что из хронологии зарегистрированных звонков следует, что вызывавший скорую помощь изначально передал экстренным службам информацию о том, что человеку плохо и о том, что он заперт в квартире, куда можно попасть лишь через балкон. При этом, по данным медиков, о том, что у пострадавшего резаная рана грудной клетки, стало известно лишь из последующего вызова спустя полчаса после первого звонка. По данным минздрава, бригада скорой помощи находилась в квартире у пострадавшего через 40 минут после этого звонка.
Как пояснили РИА Новости в СУСК РФ по региону, в рамках следствия по уголовному делу выясняются обстоятельства качества и своевременности оказания медицинской помощи потерпевшему. "Следователи запросили звонки на скорую. Кроме того, вопрос качества медицинской помощи рассматривается и в рамках проверки, которая была организована самим минздравом", - сообщили в следственном управлении.
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