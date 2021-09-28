https://ria.ru/20210928/raketa-1752180536.html

В Китае показали макет ракеты-носителя для пилотируемых миссий на Луну

В Китае показали макет ракеты-носителя для пилотируемых миссий на Луну - РИА Новости, 28.09.2021

В Китае показали макет ракеты-носителя для пилотируемых миссий на Луну

Макет ракеты-носителя нового поколения, которая будет использоваться для выполнения будущих пилотируемых миссий Китая к Луне, представлен на международном... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:35

2021-09-28T15:35

2021-09-28T15:35

китай

космос - риа наука

луна

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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Макет ракеты-носителя нового поколения, которая будет использоваться для выполнения будущих пилотируемых миссий Китая к Луне, представлен на международном авиасалоне в китайском Чжухае, сообщает во вторник газета "Кэцзи жибао".Издание отмечает, что ракета-носитель, разработанная для запусков пилотируемых космических кораблей нового поколения в соответствии с китайской программой развития пилотируемых полетов, будет характеризоваться высокой надежностью и безопасностью.Согласно данным газеты, ракета высотой 90 метров будет состоять из обтекателя, трех ступеней (каждая по 5 метров в диаметре), ускорителей и системы аварийного спасения, стартовая масса ракеты будет достигать 2 тысяч тонн, на околоземную орбиту она сможет выводить до 70 тонн полезной нагрузки, на лунную орбиту – до 25 тонн."В настоящее время ракета все еще находится на стадии разработки", - подчеркнули в газете.Указывается, что ракета нового поколения должна будет расширить возможности Китая в сфере пилотируемой космонавтики. Успех в разработке ракет серии "Чанчжэн-5" позволил Китаю вести межпланетные исследования и масштабное строительство собственной космической станции, однако возможности ракеты все еще ограничены – она может выводить только 25 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Поэтому для реализации пилотируемых миссий на Луну и других исследовательских миссий Китаю необходимо разработать более мощные ракеты.Новая ракета будет иметь такой же диаметр – 5 метров - как и "Чанчжэн-5", но будет на одну треть выше. Указывается, что ее планируют использовать в будущих пилотируемых миссиях по облету Луны и посадке на поверхность естественного спутника Земли, а также в строительстве лунной базы.На авиасалоне также представлен макет сверхтяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-9", ранее Национальное космическое управление Китая сообщало о планах запустить "Чанчжэн-9" в 2028 году, она сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 140 тонн полезной нагрузки и до 50 тонн на переходную орбиту Земля-Луна. Ее длина превысит 90 метров, а диаметр основного блока достигнет 10 метров.На данный момент самой мощной китайской ракетой-носителем остается "Чанчжэн-5", которая является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле прошлого года с ее помощью был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1"), в этом году - на орбиту выведен базовый модуль "Тяньхэ" китайской космической станции "Тяньгун".Тринадцатый международный авиасалон Airshow China, в котором примут участие более 700 экспонатов из 40 стран и регионов, проходит в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун. Выставка продлится с 28 сентября по 3 октября.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html

https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html

https://ria.ru/20210515/kitay-1732449658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, космос - риа наука, луна, земля