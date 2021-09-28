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СМИ сообщили, что выпущенный КНДР снаряд был баллистической ракетой
СМИ сообщили, что выпущенный КНДР снаряд был баллистической ракетой - РИА Новости, 28.09.2021
СМИ сообщили, что выпущенный КНДР снаряд был баллистической ракетой
Выпущенный КНДР снаряд, скорее всего, был баллистической ракетой, передает агентство Киодо. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:26
2021-09-28T01:26
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Выпущенный КНДР снаряд, скорее всего, был баллистической ракетой, передает агентство Киодо.Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
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кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море
01:26 28.09.2021
 
СМИ сообщили, что выпущенный КНДР снаряд был баллистической ракетой

Киодо сообщило, что запущенный Северной Кореей снаряд был баллистической ракетой

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Выпущенный КНДР снаряд, скорее всего, был баллистической ракетой, передает агентство Киодо.
"Япония считает, что запущенный Северной Кореей снаряд был баллистической ракетой", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
01:23
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонское море
 
 
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