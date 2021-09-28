https://ria.ru/20210928/raketa-1752094848.html
СМИ сообщили, что выпущенный КНДР снаряд был баллистической ракетой
СМИ сообщили, что выпущенный КНДР снаряд был баллистической ракетой - РИА Новости, 28.09.2021
СМИ сообщили, что выпущенный КНДР снаряд был баллистической ракетой
Выпущенный КНДР снаряд, скорее всего, был баллистической ракетой, передает агентство Киодо. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:26
2021-09-28T01:26
2021-09-28T01:26
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Выпущенный КНДР снаряд, скорее всего, был баллистической ракетой, передает агентство Киодо.Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
https://ria.ru/20210928/snaryad-1752094719.html
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море
СМИ сообщили, что выпущенный КНДР снаряд был баллистической ракетой
Киодо сообщило, что запущенный Северной Кореей снаряд был баллистической ракетой