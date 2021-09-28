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В Оренбурге осудили двоих полицейских за пытки задержанного электрошокером
В Оренбурге осудили двоих полицейских за пытки задержанного электрошокером - РИА Новости, 28.09.2021
В Оренбурге осудили двоих полицейских за пытки задержанного электрошокером
Двое оперуполномоченных осуждены на 3,5 года и 5 лет лишения свободы за применение электрошокера при допросе, сообщает следственное управления СК РФ по... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:25
2021-09-28T15:25
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Двое оперуполномоченных осуждены на 3,5 года и 5 лет лишения свободы за применение электрошокера при допросе, сообщает следственное управления СК РФ по Оренбургской области.Следствием и судом установлено, что двое оперуполномоченных 22 апреля 2020 года в отделе полиции с целью получения признательных показаний в краже электрокабеля не менее восьми раз применили в отношении ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности 50-летнего мужчины электрошоковое устройство, причинив телесные повреждения и нравственные страдания."Оперуполномоченные признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенные с применением насилия и специальных средств). Приговором суда им назначены наказания в виде лишения свободы на 5 лет и 3 года 6 месяцев с лишением специальных званий", - говорится в сообщении.
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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:25 28.09.2021
 
В Оренбурге осудили двоих полицейских за пытки задержанного электрошокером

В Оренбурге двое полицейских получили 3,5 года и 5 лет за пытки электрошокером

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Двое оперуполномоченных осуждены на 3,5 года и 5 лет лишения свободы за применение электрошокера при допросе, сообщает следственное управления СК РФ по Оренбургской области.
Следствием и судом установлено, что двое оперуполномоченных 22 апреля 2020 года в отделе полиции с целью получения признательных показаний в краже электрокабеля не менее восьми раз применили в отношении ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности 50-летнего мужчины электрошоковое устройство, причинив телесные повреждения и нравственные страдания.
"Оперуполномоченные признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенные с применением насилия и специальных средств). Приговором суда им назначены наказания в виде лишения свободы на 5 лет и 3 года 6 месяцев с лишением специальных званий", - говорится в сообщении.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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ПроисшествияОренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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