https://ria.ru/20210928/puteshestviya-1752149626.html

Эксперты рассказали, куда туристы стали чаще ездить на поезде осенью

Эксперты рассказали, куда туристы стали чаще ездить на поезде осенью - РИА Новости, 28.09.2021

Эксперты рассказали, куда туристы стали чаще ездить на поезде осенью

Определены города, интерес к которым осенью возрос у туристов, путешествующих на поезде, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:00

2021-09-28T17:00

2021-09-28T17:00

туризм

вышний волочек

кисловодск

севастополь

вязьма

тула

ессентуки

новости - туризм

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Определены города, интерес к которым осенью возрос у туристов, путешествующих на поезде, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей за сентябрь, выявили направления, спрос на которые увеличился больше всего, и сравнили показатели с аналогичными за прошлый год.Выяснилось, что туристы начали чаще путешествовать на поезде в Кисловодск: доля бронирований выросла на 50 процентов.Второе место занимает Вышний Волочек. Спрос на этот город увеличился на 44 процента.На третьей строке рейтинга расположились Ессентуки с приростом в 39 процентов. На треть увеличился интерес клиентов сервиса к путешествию на поезде в Тулу и Вязьму, на четверть — в Севастополь.

https://ria.ru/20200303/1566674862.html

вышний волочек

кисловодск

севастополь

вязьма

тула

ессентуки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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