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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210928/puteshestviya-1752149626.html
Эксперты рассказали, куда туристы стали чаще ездить на поезде осенью
Эксперты рассказали, куда туристы стали чаще ездить на поезде осенью - РИА Новости, 28.09.2021
Эксперты рассказали, куда туристы стали чаще ездить на поезде осенью
Определены города, интерес к которым осенью возрос у туристов, путешествующих на поезде, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:00
2021-09-28T17:00
туризм
вышний волочек
кисловодск
севастополь
вязьма
тула
ессентуки
новости - туризм
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Определены города, интерес к которым осенью возрос у туристов, путешествующих на поезде, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей за сентябрь, выявили направления, спрос на которые увеличился больше всего, и сравнили показатели с аналогичными за прошлый год.Выяснилось, что туристы начали чаще путешествовать на поезде в Кисловодск: доля бронирований выросла на 50 процентов.Второе место занимает Вышний Волочек. Спрос на этот город увеличился на 44 процента.На третьей строке рейтинга расположились Ессентуки с приростом в 39 процентов. На треть увеличился интерес клиентов сервиса к путешествию на поезде в Тулу и Вязьму, на четверть — в Севастополь.
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вышний волочек, кисловодск, севастополь, вязьма, тула, ессентуки, новости - туризм, поезда, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать
17:00 28.09.2021
 
Эксперты рассказали, куда туристы стали чаще ездить на поезде осенью

Туристы стали чаще ездить на поезде осенью в Кисловодск, Вышний Волочек и Ессентуки

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди в Нарзанной галерее в Кисловодске
Люди в Нарзанной галерее в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Определены города, интерес к которым осенью возрос у туристов, путешествующих на поезде, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей за сентябрь, выявили направления, спрос на которые увеличился больше всего, и сравнили показатели с аналогичными за прошлый год.
Выяснилось, что туристы начали чаще путешествовать на поезде в Кисловодск: доля бронирований выросла на 50 процентов.
Второе место занимает Вышний Волочек. Спрос на этот город увеличился на 44 процента.
На третьей строке рейтинга расположились Ессентуки с приростом в 39 процентов. На треть увеличился интерес клиентов сервиса к путешествию на поезде в Тулу и Вязьму, на четверть — в Севастополь.
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