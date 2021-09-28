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Около 220 тысяч москвичей активировали выигрышные коды "Миллиона призов"
Около 220 тысяч москвичей активировали выигрышные коды "Миллиона призов" - РИА Новости, 28.09.2021
Около 220 тысяч москвичей активировали выигрышные коды "Миллиона призов"
Около 220 тысяч москвичей активировали выигрышные коды программы "Миллион призов", говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:27
2021-09-28T08:27
2021-09-28T08:27
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Около 220 тысяч москвичей активировали выигрышные коды программы "Миллион призов", говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Розыгрыш проходил среди всех участников онлайн-голосования в Москве.Подчеркивается, что москвичи, выигравшие квартиру и активировавшие свой код на сайте акции, будут приглашены 4 октября на встречу с организаторами акции. А выдача автомобилей начнется с 15 октября.Голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах РФ.
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общество, технологии, москва, выборы в государственную думу
Около 220 тысяч москвичей активировали выигрышные коды "Миллиона призов"
Около 220 тысяч победителей программы "Миллион призов" активировали выигрышные коды