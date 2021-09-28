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ВТБ и Mastercard открыли для VIP-клиентов закрытый клуб привилегий
ВТБ и Mastercard открыли для VIP-клиентов закрытый клуб привилегий - РИА Новости, 28.09.2021
ВТБ и Mastercard открыли для VIP-клиентов закрытый клуб привилегий
ВТБ Private Banking и платежная система Mastercard представили совместный закрытый клуб для привилегированных клиентов банка, говорится в собщении кредитной... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:04
2021-09-28T18:04
2021-09-28T18:04
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втб
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. ВТБ Private Banking и платежная система Mastercard представили совместный закрытый клуб для привилегированных клиентов банка, говорится в собщении кредитной организации.Презентация клуба Sphere от Mastercard и ВТБ Private Banking состоялась в понедельник в кинотеатре "Художественный". Торжественный прием в честь открытия клуба посетил Нуриэль Рубини — американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета, один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов. Все участники вечера смогли задать ему свои вопросы в формате public talk и получить финансовую консультацию.Эксклюзивная клубная карта Mastecard Sphere разработана платежной системой Mastercard специально для клиентов ВТБ Private Banking. Её держатели получают доступ к мероприятиям и уникальным привилегиям партнеров платежной системы и банка в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни и персонального развития.Партнерами клуба станут лидеры в сфере бизнеса, искусства, образования, туризма и инвестиций, зарекомендовавшие себя многолетним безупречным обслуживанием VIP-клиентов, которые готовы к сотрудничеству на эксклюзивных условиях.Старший вице-президент, глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что эксклюзивная карта Mastercard Sphere открывает членам клуба особую программу привилегий, доступ к уникальным событиям в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни, образования и персонального развития."Это творческие и деловые встречи с экспертами, признанными в России и мире, культурные события и многое другое. Стиль этого сообщества - селективность, качество и минимализм. Мы очень рады в партнерстве с банком ВТБ открыть этот особенный проект", - отметил он.
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новости компаний - экономика, втб
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. ВТБ
Private Banking и платежная система Mastercard представили совместный закрытый клуб для привилегированных клиентов банка, говорится в собщении кредитной организации.
Презентация клуба Sphere от Mastercard и ВТБ Private Banking состоялась в понедельник в кинотеатре "Художественный". Торжественный прием в честь открытия клуба посетил Нуриэль Рубини — американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета
, один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов. Все участники вечера смогли задать ему свои вопросы в формате public talk и получить финансовую консультацию.
Эксклюзивная клубная карта Mastecard Sphere разработана платежной системой Mastercard специально для клиентов ВТБ Private Banking. Её держатели получают доступ к мероприятиям и уникальным привилегиям партнеров платежной системы и банка в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни и персонального развития.
Партнерами клуба станут лидеры в сфере бизнеса, искусства, образования, туризма и инвестиций, зарекомендовавшие себя многолетним безупречным обслуживанием VIP-клиентов, которые готовы к сотрудничеству на эксклюзивных условиях.
"Новая уникальная карта Sphere от ВТБ Private Banking и Mastercard – это не просто возможность для наших VIP-клиентов получать эксклюзивные условия обслуживания, скидки и льготы у топовых компаний, лидеров в этом сегменте. В конце концов, как говорил Карл Маркс
, любая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. Поэтому наш проект – это организация клуба и проведение закрытых мероприятий с ведущими мировыми экономистами, бизнесменами и деятелями культуры и искусства. Чтобы наши клиенты могли проводить свое время, получая уникальный опыт и выбирая то, что им действительно важно, ценно и интересно", - сказал руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер, слова которого цитирует пресс-служба банка.
Старший вице-президент, глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что эксклюзивная карта Mastercard Sphere открывает членам клуба особую программу привилегий, доступ к уникальным событиям в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни, образования и персонального развития.
"Это творческие и деловые встречи с экспертами, признанными в России
и мире, культурные события и многое другое. Стиль этого сообщества - селективность, качество и минимализм. Мы очень рады в партнерстве с банком ВТБ открыть этот особенный проект", - отметил он.