https://ria.ru/20210928/privilegii-1752207473.html

ВТБ и Mastercard открыли для VIP-клиентов закрытый клуб привилегий

ВТБ и Mastercard открыли для VIP-клиентов закрытый клуб привилегий - РИА Новости, 28.09.2021

ВТБ и Mastercard открыли для VIP-клиентов закрытый клуб привилегий

ВТБ Private Banking и платежная система Mastercard представили совместный закрытый клуб для привилегированных клиентов банка, говорится в собщении кредитной... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:04

2021-09-28T18:04

2021-09-28T18:04

новости компаний - экономика

втб

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. ВТБ Private Banking и платежная система Mastercard представили совместный закрытый клуб для привилегированных клиентов банка, говорится в собщении кредитной организации.Презентация клуба Sphere от Mastercard и ВТБ Private Banking состоялась в понедельник в кинотеатре "Художественный". Торжественный прием в честь открытия клуба посетил Нуриэль Рубини — американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета, один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов. Все участники вечера смогли задать ему свои вопросы в формате public talk и получить финансовую консультацию.Эксклюзивная клубная карта Mastecard Sphere разработана платежной системой Mastercard специально для клиентов ВТБ Private Banking. Её держатели получают доступ к мероприятиям и уникальным привилегиям партнеров платежной системы и банка в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни и персонального развития.Партнерами клуба станут лидеры в сфере бизнеса, искусства, образования, туризма и инвестиций, зарекомендовавшие себя многолетним безупречным обслуживанием VIP-клиентов, которые готовы к сотрудничеству на эксклюзивных условиях.Старший вице-президент, глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что эксклюзивная карта Mastercard Sphere открывает членам клуба особую программу привилегий, доступ к уникальным событиям в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни, образования и персонального развития."Это творческие и деловые встречи с экспертами, признанными в России и мире, культурные события и многое другое. Стиль этого сообщества - селективность, качество и минимализм. Мы очень рады в партнерстве с банком ВТБ открыть этот особенный проект", - отметил он.

https://ria.ru/20210903/obrazovanie-1748542183.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, втб