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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.09.2021
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили на среду и четверг штормовое предупреждение в Воронежской области из-за заморозков, столбик термометра опустится до минус 3 градусов,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:17
2021-09-28T13:17
2021-09-28T13:17
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Спасатели объявили на среду и четверг штормовое предупреждение в Воронежской области из-за заморозков, столбик термометра опустится до минус 3 градусов, сообщает ГУМЧС по региону."От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение об опасных агрометеорологических явлениях". Ночью и утром 29 и 30 сентября 2021 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление - заморозки до минус 1-3 градусов", - говорится в сообщении.Спасатели отмечают, что заморозки могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов и пожарам. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.Сейчас в Воронежской области 9 градусов тепла. При этом среднесуточная температура для последних дней сентября в Воронеже составляет 10,5 градуса.
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общество, воронеж, воронежская область, погода, россия
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
МЧС объявил штормовое предупреждение из-за заморозков в Воронежской области