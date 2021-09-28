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Лучшая работа на свете: огромная зарплата и никакой ответственности
Лучшая работа на свете: огромная зарплата и никакой ответственности - РИА Новости, 28.09.2021
Лучшая работа на свете: огромная зарплата и никакой ответственности
Годовой оклад — двести тысяч евро, персональный автомобиль (мощный кроссовер Audi) с водителем, субсидия для оплаты жилья. Если вы думаете, что речь идет о... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:00
2021-09-28T08:09
авторы
франция
еврокомиссия
брюссель
мигранты
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Годовой оклад — двести тысяч евро, персональный автомобиль (мощный кроссовер Audi) с водителем, субсидия для оплаты жилья. Если вы думаете, что речь идет о зарплате и о соцпакете топ-менеджера крупной транснациональной корпорации, то вы здорово ошибаетесь.Это уровень жизни одного из руководителей французской НКО Equalis. Организация занимается защитой прав нелегалов и помощью тем, кого, как принято говорить, отвергла жизнь.От руководителя не отстают и подчиненные: только заместителей у этого директора — семеро, и им вполне официально капает жалованье в размере от 9,4 тысячи до 13 тысяч евро в месяц, и они тоже передвигаются на авто с персональными водителями. Особую пикантность всей этой "правозащите", "помощи обездоленным" и "поддержке неимущих" придает тот мелкий и незначительный факт, что данный банкет оплачивает французское государство. Годовой бюджет организации — свыше 85 миллионов евро — поступает из казны.Имя Артюра Анана, председателя этого "Союза меча, орала и борьбы за права человека", пардон, НКО Equalis, в прессе встречается всякий раз, как намечается экспроприация под нужды вновь прибывших мигрантов тех или иных общественных строений, например школьных спортивных залов, или строительство новых центров по приему нелегалов. Жители кварталов выходят на стихийные митинги, и месье Анан, который тут как тут, начинает им объяснять про "братство и солидарность". Поскольку решения о размещении принимают центральные власти, а возражать им — себе дороже, местные расходятся по домам.Тут стоит договориться о терминах: сколько бы НКО/НПО не педалировали свою "неправительственность", они все в очень большой степени существуют благодаря либо субвенциям из национального бюджета, либо получению денег от Брюсселя через аффилированные с Еврокомиссией разнообразные фонды.В противоположность тому, что могут думать искренне сочувствующие делу защиты прав человека, это не их десять-двадцать или даже сто евро спасают — в кавычках или без — судьбы людей, а также гуманизм и дело демократии, а миллионы и десятки миллионов казенных денег, поступающих на счета подобных организаций.Собственно, рост числа таких структур в практически геометрической прогрессии только во Франции, не говоря уже о других странах ЕС, говорит, пусть и косвенно, о том, что идея правозащиты превратилась в чрезвычайно доходное дельце (ну и в способ косвенного отъема денег у ничего не подозревающих налогоплательщиков). При этом, разумеется, "правозащитники", восседающие на пассажирских местах разнообразных Audi, BMW и Lexus, уголовный кодекс очень даже чтут. Зарплаты им платятся официально, все положенные отчисления переводятся в соответствии с законом, аудит проводится ежегодно и ведение бухгалтерии неизменно получает оценку "отлично".Таким образом французское государство много лет подряд удовлетворяет финансовые запросы тех, кто — когда требуется — тут же начинает громкими голосами убеждать нищающих этнических французов в "необходимости делиться" и быть "солидарными".Но это цветочки.Ягодки поощрения именно такого размаха хищений, вновь пардон — помощи нелегалам — это, например, вручение государственных наград. Тот же Артюр Анан несколько лет назад был удостоен ордена Почетного легиона.Недоверчивые, конечно, могут сказать: "Ну зачем же обобщать? Зачем очернять этих святых и бескорыстных людей, которые не спят и не едят, а только и думают, как помочь ближнему нелегалу?"И на этот вопрос есть ответ, который, несомненно, может обескуражить: общий объем мошенничества с разнообразными прямыми, косвенными и иными социальными вспомоществованиями ежегодно во Франции оценивается в 14 миллиардов евро.Для сравнения — это больше трети оборонного бюджета страны на текущий год.Использование фальшивых карточек соцстраха, заполнение ходатайств на получение пособия и бесплатного жилья сразу на нескольких членов семьи, сообщения о несуществующих рождениях детей (на младенцев выплаты начинаются с первого дня их жизни), просьба о начислении пенсий и пособий по старости людям, которых в реальности не существует.Способов, как видим, масса. Денег на это уходит немерено.Разумеется, справиться с хищениями у французской государственной машины все возможности есть.Однако надеяться на то, что юридическими и иными рычагами власти воспользуются, не приходится.Властям такая ситуация выгодна, поскольку, с их точки зрения, только так в стране можно сохранить то, что они сами называют "социальным миром".Под этим понимается следующее: богатые кварталы живут комфортно и спокойно, а в этнических гетто происходит ежедневный ад.Плата за сохранение подобного положения вещей — хищения и коррупция, на которые закрывают глаза.То, что в процессе "закрывания глаз" что-то из отпускаемых и распределяемых финансов и прилипает к рукам — не беда. В данном случае всегда можно будет найти козла отпущения, вроде экс-премьера Фийона, которому юстиция умудрилась вменить (и на этом основании в том числе назвать виновным в коррупции) несколько пошитых костюмов на 40 тысяч евро (счета от портного оплатил друг Фийона).Если же тронуть тех, кто НПО правозащитные организует, кто вносит их финансирование в бюджет, кто подмахивает аудиторские отчеты, кто никак не контролирует траты на медпомощь нелегалам, кому, как и в каких размерах платятся пособия, то это очень вероятный вариант нарваться не только на остракизм в прессе и не только на получение выговора от Брюсселя по поводу "ущемления правозащитников". Таких желающих транспарентности казенных трат, смеющих требовать отчета в использовании денег налогоплательщиков, могут отвести в сам ЕСПЧ, который, разумеется, заставит их платить штраф — за то, что бросили тень подозрения в воровстве на белые одежды абсолютно бескорыстных "правозащитников", гордо восседающих в своих Audi.Поэтому такую омерту никто и не нарушает — из-за страха гражданской смерти.Ну а то, что одновременно с сотнями тысяч евро в год зарплат (из бюджета) этих "правозащитников" акушерка во французской больнице получает (из того же бюджета) примерно в пятнадцать раз меньше и ей правительство с барского плеча обещает подкинуть еще целых сто евро в месяц, так это значения не имеет.За спиной "правозащитников" в роскошных авто — Брюссель и глобалисты, а за акушеркой — только ее долг медика, а еще — роженицы, нуждающиеся в помощи. И ответ в этой задаче со всеми известными нынешним обществом принимается заранее как правильный.
https://radiosputnik.ria.ru/20210914/frantsiya-1749978747.html
https://ria.ru/20200415/1570080933.html
https://ria.ru/20190711/1556430679.html
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франция
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Елена Караева
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Елена Караева
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, франция, еврокомиссия, брюссель, мигранты
08:00 28.09.2021 (обновлено: 08:09 28.09.2021)
 

Лучшая работа на свете: огромная зарплата и никакой ответственности

© AFP 2021 / Thomas SamsonПалатки бездомных и мигрантов в парке Андре Ситроена в Париже
Палатки бездомных и мигрантов в парке Андре Ситроена в Париже - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AFP 2021 / Thomas Samson
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Годовой оклад — двести тысяч евро, персональный автомобиль (мощный кроссовер Audi) с водителем, субсидия для оплаты жилья. Если вы думаете, что речь идет о зарплате и о соцпакете топ-менеджера крупной транснациональной корпорации, то вы здорово ошибаетесь.
Это уровень жизни одного из руководителей французской НКО Equalis. Организация занимается защитой прав нелегалов и помощью тем, кого, как принято говорить, отвергла жизнь.
Сыр на прилавке магазина во Франции - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 11:51Авторы
Русская "Мать" спешит на помощь французским беднякам
От руководителя не отстают и подчиненные: только заместителей у этого директора — семеро, и им вполне официально капает жалованье в размере от 9,4 тысячи до 13 тысяч евро в месяц, и они тоже передвигаются на авто с персональными водителями. Особую пикантность всей этой "правозащите", "помощи обездоленным" и "поддержке неимущих" придает тот мелкий и незначительный факт, что данный банкет оплачивает французское государство. Годовой бюджет организации — свыше 85 миллионов евро — поступает из казны.
Имя Артюра Анана, председателя этого "Союза меча, орала и борьбы за права человека", пардон, НКО Equalis, в прессе встречается всякий раз, как намечается экспроприация под нужды вновь прибывших мигрантов тех или иных общественных строений, например школьных спортивных залов, или строительство новых центров по приему нелегалов. Жители кварталов выходят на стихийные митинги, и месье Анан, который тут как тут, начинает им объяснять про "братство и солидарность". Поскольку решения о размещении принимают центральные власти, а возражать им — себе дороже, местные расходятся по домам.
Тут стоит договориться о терминах: сколько бы НКО/НПО не педалировали свою "неправительственность", они все в очень большой степени существуют благодаря либо субвенциям из национального бюджета, либо получению денег от Брюсселя через аффилированные с Еврокомиссией разнообразные фонды.
Эдуард Филипп назначен новым премьер-министром Франции - РИА Новости, 1920, 15.04.2020
15 апреля 2020, 14:46Распространение коронавируса
Дефицит бюджета Франции по итогам года достигнет 9% ВВП, заявил премьер
В противоположность тому, что могут думать искренне сочувствующие делу защиты прав человека, это не их десять-двадцать или даже сто евро спасают — в кавычках или без — судьбы людей, а также гуманизм и дело демократии, а миллионы и десятки миллионов казенных денег, поступающих на счета подобных организаций.
Собственно, рост числа таких структур в практически геометрической прогрессии только во Франции, не говоря уже о других странах ЕС, говорит, пусть и косвенно, о том, что идея правозащиты превратилась в чрезвычайно доходное дельце (ну и в способ косвенного отъема денег у ничего не подозревающих налогоплательщиков). При этом, разумеется, "правозащитники", восседающие на пассажирских местах разнообразных Audi, BMW и Lexus, уголовный кодекс очень даже чтут. Зарплаты им платятся официально, все положенные отчисления переводятся в соответствии с законом, аудит проводится ежегодно и ведение бухгалтерии неизменно получает оценку "отлично".
Таким образом французское государство много лет подряд удовлетворяет финансовые запросы тех, кто — когда требуется — тут же начинает громкими голосами убеждать нищающих этнических французов в "необходимости делиться" и быть "солидарными".
Но это цветочки.
© Фото : EqualisПредседатель НКО Equalis Артюр Анан
Председатель НКО Equalis Артюр Анан - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Equalis
Председатель НКО Equalis Артюр Анан
Ягодки поощрения именно такого размаха хищений, вновь пардон — помощи нелегалам — это, например, вручение государственных наград. Тот же Артюр Анан несколько лет назад был удостоен ордена Почетного легиона.
Недоверчивые, конечно, могут сказать: "Ну зачем же обобщать? Зачем очернять этих святых и бескорыстных людей, которые не спят и не едят, а только и думают, как помочь ближнему нелегалу?"
И на этот вопрос есть ответ, который, несомненно, может обескуражить: общий объем мошенничества с разнообразными прямыми, косвенными и иными социальными вспомоществованиями ежегодно во Франции оценивается в 14 миллиардов евро.
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
11 июля 2019, 16:21
СМИ: во Франции 15 экс-парламентариев заподозрили в хищении из бюджета
Для сравнения — это больше трети оборонного бюджета страны на текущий год.
Использование фальшивых карточек соцстраха, заполнение ходатайств на получение пособия и бесплатного жилья сразу на нескольких членов семьи, сообщения о несуществующих рождениях детей (на младенцев выплаты начинаются с первого дня их жизни), просьба о начислении пенсий и пособий по старости людям, которых в реальности не существует.
Способов, как видим, масса. Денег на это уходит немерено.
Разумеется, справиться с хищениями у французской государственной машины все возможности есть.
Однако надеяться на то, что юридическими и иными рычагами власти воспользуются, не приходится.
Властям такая ситуация выгодна, поскольку, с их точки зрения, только так в стране можно сохранить то, что они сами называют "социальным миром".
Под этим понимается следующее: богатые кварталы живут комфортно и спокойно, а в этнических гетто происходит ежедневный ад.
Плата за сохранение подобного положения вещей — хищения и коррупция, на которые закрывают глаза.
То, что в процессе "закрывания глаз" что-то из отпускаемых и распределяемых финансов и прилипает к рукам — не беда. В данном случае всегда можно будет найти козла отпущения, вроде экс-премьера Фийона, которому юстиция умудрилась вменить (и на этом основании в том числе назвать виновным в коррупции) несколько пошитых костюмов на 40 тысяч евро (счета от портного оплатил друг Фийона).
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 12:22
Экс-премьера Франции Фийона заподозрили в растрате, сообщили СМИ
Если же тронуть тех, кто НПО правозащитные организует, кто вносит их финансирование в бюджет, кто подмахивает аудиторские отчеты, кто никак не контролирует траты на медпомощь нелегалам, кому, как и в каких размерах платятся пособия, то это очень вероятный вариант нарваться не только на остракизм в прессе и не только на получение выговора от Брюсселя по поводу "ущемления правозащитников". Таких желающих транспарентности казенных трат, смеющих требовать отчета в использовании денег налогоплательщиков, могут отвести в сам ЕСПЧ, который, разумеется, заставит их платить штраф — за то, что бросили тень подозрения в воровстве на белые одежды абсолютно бескорыстных "правозащитников", гордо восседающих в своих Audi.
Поэтому такую омерту никто и не нарушает — из-за страха гражданской смерти.
Ну а то, что одновременно с сотнями тысяч евро в год зарплат (из бюджета) этих "правозащитников" акушерка во французской больнице получает (из того же бюджета) примерно в пятнадцать раз меньше и ей правительство с барского плеча обещает подкинуть еще целых сто евро в месяц, так это значения не имеет.
За спиной "правозащитников" в роскошных авто — Брюссель и глобалисты, а за акушеркой — только ее долг медика, а еще — роженицы, нуждающиеся в помощи. И ответ в этой задаче со всеми известными нынешним обществом принимается заранее как правильный.
 
АвторыФранцияЕврокомиссияБрюссельМигранты
 
 
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