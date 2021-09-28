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На Урале водитель МЧС в свободное от службы время спас трех человек из огня

На Урале водитель МЧС в свободное от службы время спас трех человек из огня - РИА Новости, 28.09.2021

На Урале водитель МЧС в свободное от службы время спас трех человек из огня

Водитель пожарной машины в свободное от службы время спас двоих детей и их мать из горящего дома в Свердловской области, сообщает во вторник ГУМЧС по региону. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:19

2021-09-28T15:19

2021-09-28T15:19

хорошие новости

происшествия

михайловск

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Водитель пожарной машины в свободное от службы время спас двоих детей и их мать из горящего дома в Свердловской области, сообщает во вторник ГУМЧС по региону."Вечером 24 сентября 2021 года в городе Михайловск по улице Советской произошел сильный пожар в частном доме. Жилой дом и надворные постройки были охвачены огнем. Общая площадь пожара составила 216 квадратных метров. В этот момент Андрей Сутугин – водитель пожарной машины - в свободное от службы время выходил из магазина и увидел признаки горения. Андрей отправился на машине к месту возгорания и по прибытию обнаружил, что горит частный жилой дом", - говорится в сообщении.ГУМЧС уточняет, что внутри дома было сильное задымление, огонь распространялся на жилые комнаты. Проникнуть в дом через входную дверь было невозможно, так как путь был отрезан огнем. Из открытого окна дома был слышен детский плач. Мужчина проник через окно в дом и увидел недалеко от него на полу двух лежащих детей и их мать. Он помог им выбраться на улицу и по прибытию скорой помощи передал спасенных медикам на осмотр.Кроме того, в доме также находились газовые баллоны. Спустя некоторое время произошел взрыв одного из них. Отмечается, что четыре единицы техники и девять человек личного состава справились с огнем за 25 минут.Мужчине выразили благодарность за неравнодушие, смелость и своевременные действия, которые позволили избежать жертв, рассматривается вопрос о представлении к награде МЧС РФ, сообщили в ведомстве.

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михайловск

свердловская область

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происшествия, михайловск, свердловская область