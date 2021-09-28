https://ria.ru/20210928/pozhar-1752113671.html

Названа предварительная причина пожара под Самарой, где погибли трое детей

Названа предварительная причина пожара под Самарой, где погибли трое детей - РИА Новости, 28.09.2021

Названа предварительная причина пожара под Самарой, где погибли трое детей

Причиной пожара в жилом доме в Самарской области, в котором погибли трое детей, по одной из версий, могла стать критическая работа проводки, сообщили РИА... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:43

2021-09-28T09:43

2021-09-28T09:43

происшествия

самарская область

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САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Самарской области, в котором погибли трое детей, по одной из версий, могла стать критическая работа проводки, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило о том, что ночью во вторник в селе Ольгино Безенчукского района загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома. По данным ведомства, в результате пожара погибли три ребенка: девочки 2021 и 2014 годов рождения и мальчик 2018 года рождения. По данным прокуратуры региона, в квартире проживали родители с шестью детьми. Троих из них, по информации СУСК, удалось спасти отцу и очевидцам пожара. Уточняется, что членам семьи оказана помощь, госпитализация не потребовалась, угрозы для их жизни и здоровья нет."По предварительной информации, по одной из версий, причиной пожара могла стать критическая работа проводки. В удлинитель было воткнуто несколько крупных домашних электроприборов – холодильник, телевизор и морозильная камера", - сказала собеседница агентства.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, дети воспитывались в полной, благополучной семье.

https://ria.ru/20210927/pozhar-1752062930.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область