https://ria.ru/20210928/pozhar-1752113671.html
Названа предварительная причина пожара под Самарой, где погибли трое детей
Названа предварительная причина пожара под Самарой, где погибли трое детей - РИА Новости, 28.09.2021
Названа предварительная причина пожара под Самарой, где погибли трое детей
Причиной пожара в жилом доме в Самарской области, в котором погибли трое детей, по одной из версий, могла стать критическая работа проводки, сообщили РИА... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:43
2021-09-28T09:43
2021-09-28T09:43
происшествия
самарская область
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САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Самарской области, в котором погибли трое детей, по одной из версий, могла стать критическая работа проводки, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило о том, что ночью во вторник в селе Ольгино Безенчукского района загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома. По данным ведомства, в результате пожара погибли три ребенка: девочки 2021 и 2014 годов рождения и мальчик 2018 года рождения. По данным прокуратуры региона, в квартире проживали родители с шестью детьми. Троих из них, по информации СУСК, удалось спасти отцу и очевидцам пожара. Уточняется, что членам семьи оказана помощь, госпитализация не потребовалась, угрозы для их жизни и здоровья нет."По предварительной информации, по одной из версий, причиной пожара могла стать критическая работа проводки. В удлинитель было воткнуто несколько крупных домашних электроприборов – холодильник, телевизор и морозильная камера", - сказала собеседница агентства.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, дети воспитывались в полной, благополучной семье.
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происшествия, самарская область
Названа предварительная причина пожара под Самарой, где погибли трое детей
Пожар в Самарской области, где погибли трое детей, мог произойти из-за электропроводки
САМАРА, 28 сен - РИА Новости.
Причиной пожара в жилом доме в Самарской области
, в котором погибли трое детей, по одной из версий, могла стать критическая работа проводки, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило о том, что ночью во вторник в селе Ольгино Безенчукского района загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома. По данным ведомства, в результате пожара погибли три ребенка: девочки 2021 и 2014 годов рождения и мальчик 2018 года рождения. По данным прокуратуры региона, в квартире проживали родители с шестью детьми. Троих из них, по информации СУСК, удалось спасти отцу и очевидцам пожара. Уточняется, что членам семьи оказана помощь, госпитализация не потребовалась, угрозы для их жизни и здоровья нет.
"По предварительной информации, по одной из версий, причиной пожара могла стать критическая работа проводки. В удлинитель было воткнуто несколько крупных домашних электроприборов – холодильник, телевизор и морозильная камера", - сказала собеседница агентства.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, дети воспитывались в полной, благополучной семье.