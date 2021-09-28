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В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей
В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей - РИА Новости, 28.09.2021
В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей
Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в селе Ольгино Самарской области, эвакуированы 24 человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T02:35
2021-09-28T05:39
происшествия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в селе Ольгино Самарской области, эвакуированы 24 человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре по адресу Безенчукский микрорайон, село Ольгино, ул. Ленина, дом 1 поступило в МЧС во вторник в 00.16.По предварительным данным, загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже дома.К 01.18 вторника службам удалось ликвидировать открытое горение.
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происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:35 28.09.2021 (обновлено: 05:39 28.09.2021)
 
В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей

В селе Ольгино Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли три ребенка

© МЧС РФ Главное управление по Самарской областиПожар в селе Ольгино Самарской области
Пожар в селе Ольгино Самарской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© МЧС РФ Главное управление по Самарской области
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в селе Ольгино Самарской области, эвакуированы 24 человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу Безенчукский микрорайон, село Ольгино, ул. Ленина, дом 1 поступило в МЧС во вторник в 00.16.
"Из дома эвакуированы 24 человека. В результате пожара погибли три ребенка (2021 года и 2014 года - девочки, 2018 года - мальчик)", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже дома.
К 01.18 вторника службам удалось ликвидировать открытое горение.
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ПроисшествияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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