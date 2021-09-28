https://ria.ru/20210928/pozhar-1752096789.html
В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей
В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей - РИА Новости, 28.09.2021
В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей
Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в селе Ольгино Самарской области, эвакуированы 24 человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T02:35
2021-09-28T02:35
2021-09-28T05:39
происшествия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752101043_0:156:1280:876_1920x0_80_0_0_96e3edd8f3e03faf477769957327cc88.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в селе Ольгино Самарской области, эвакуированы 24 человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре по адресу Безенчукский микрорайон, село Ольгино, ул. Ленина, дом 1 поступило в МЧС во вторник в 00.16.По предварительным данным, загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже дома.К 01.18 вторника службам удалось ликвидировать открытое горение.
https://ria.ru/20210927/pozhar-1751937032.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752101043_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_da66920546738c4c4c1f254eddad6365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:35 28.09.2021 (обновлено: 05:39 28.09.2021)
В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей
В селе Ольгино Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли три ребенка