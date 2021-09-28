https://ria.ru/20210928/pozhar-1752096789.html

В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей

В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей - РИА Новости, 28.09.2021

В Самарской области при пожаре в многоквартирном доме погибли трое детей

Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в селе Ольгино Самарской области, эвакуированы 24 человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T02:35

2021-09-28T02:35

2021-09-28T05:39

происшествия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в селе Ольгино Самарской области, эвакуированы 24 человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре по адресу Безенчукский микрорайон, село Ольгино, ул. Ленина, дом 1 поступило в МЧС во вторник в 00.16.По предварительным данным, загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже дома.К 01.18 вторника службам удалось ликвидировать открытое горение.

https://ria.ru/20210927/pozhar-1751937032.html

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)