https://ria.ru/20210928/podmoskove-1752126614.html
Более четырех миллионов туристов посетили Подмосковье за лето
Более четырех миллионов туристов посетили Подмосковье за лето - РИА Новости, 28.09.2021
Более четырех миллионов туристов посетили Подмосковье за лето
Свыше 4,3 миллиона человек побывали в Московской области за июнь-август 2021 года, сообщает пресс-служба Комитета по туризму МО. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:26
2021-09-28T13:26
2021-09-28T13:54
сергиев посад
истра
московская область (подмосковье)
коломна
зарайск
туристы
россия
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свыше 4,3 миллиона человек побывали в Московской области за июнь-август 2021 года, сообщает пресс-служба Комитета по туризму МО."Наибольшей популярностью пользовались такие городские округа, как Коломна, Истра, Зарайск, Сергиев Посад", — говорится в релизе.По данным пресс-службы, туристический потенциал Московской области составляет порядка 20 процентов от общего в России. С начала этого года в регионе побывали более 10 миллионов туристов. В 2020 году Подмосковье посетили более 11 миллионов человек.
https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html
сергиев посад
истра
московская область (подмосковье)
коломна
зарайск
россия
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сергиев посад, истра, московская область (подмосковье), коломна, зарайск, туристы, россия, отдых в россии 2021 летом, новости - туризм, куда поехать
13:26 28.09.2021 (обновлено: 13:54 28.09.2021)
Более четырех миллионов туристов посетили Подмосковье за лето
Комитет по туризму МО: более 4,3 миллиона человек побывали в Подмосковье с июня по август