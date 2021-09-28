https://ria.ru/20210928/podmoskove-1752126614.html

Более четырех миллионов туристов посетили Подмосковье за лето

Более четырех миллионов туристов посетили Подмосковье за лето - РИА Новости, 28.09.2021

Более четырех миллионов туристов посетили Подмосковье за лето

Свыше 4,3 миллиона человек побывали в Московской области за июнь-август 2021 года, сообщает пресс-служба Комитета по туризму МО. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:26

2021-09-28T13:26

2021-09-28T13:54

сергиев посад

истра

московская область (подмосковье)

коломна

зарайск

туристы

россия

отдых в россии 2021 летом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750481878_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_d8bc846a11e5968e3f1e2fe7a5dee642.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свыше 4,3 миллиона человек побывали в Московской области за июнь-август 2021 года, сообщает пресс-служба Комитета по туризму МО."Наибольшей популярностью пользовались такие городские округа, как Коломна, Истра, Зарайск, Сергиев Посад", — говорится в релизе.По данным пресс-службы, туристический потенциал Московской области составляет порядка 20 процентов от общего в России. С начала этого года в регионе побывали более 10 миллионов туристов. В 2020 году Подмосковье посетили более 11 миллионов человек.

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

сергиев посад

истра

московская область (подмосковье)

коломна

зарайск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергиев посад, истра, московская область (подмосковье), коломна, зарайск, туристы, россия, отдых в россии 2021 летом, новости - туризм, куда поехать