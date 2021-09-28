https://ria.ru/20210928/platforma-1752107855.html

Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс"

Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс" - РИА Новости, 28.09.2021

Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс"

Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на завершение строительства арктической платформы "Северный полюс", сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:54

2021-09-28T08:54

2021-09-28T09:11

общество

правительство рф

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

михаил мишустин

арктика

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на завершение строительства арктической платформы "Северный полюс", сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 2,1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Росгидромету на финансирование работ по завершению строительства арктической платформы "Северный полюс". Деньги поступят в 2021–2022 годах. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Добавляется, что финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания.Платформа будет самодвижущейся. Она сможет находиться не только на льду, но и на воде, что позволит возобновить длительные дрейфующие экспедиции, проведение которых было приостановлено в начале 2000-х годов из-за изменений климата."Общая длина платформы составит более 83 метров. Такие габариты позволят разместить на ней больше людей и оборудования, чем на традиционных дрейфующих станциях. Здесь будут проводиться научные исследования, которые важны для понимания глобальных процессов изменения климата, а также для подготовки и реализации планов развития Арктики и обеспечения работы Северного морского пути. Конструкцией платформы предусмотрена вертолетная площадка", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210924/metallolom-1751602230.html

https://ria.ru/20210923/arktika-1751347922.html

арктика

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общество, правительство рф, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), михаил мишустин, арктика, россия