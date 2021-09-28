https://ria.ru/20210928/platforma-1752107855.html
Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс"
Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс" - РИА Новости, 28.09.2021
Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс"
Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на завершение строительства арктической платформы "Северный полюс", сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:54
2021-09-28T08:54
2021-09-28T09:11
общество
правительство рф
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
михаил мишустин
арктика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на завершение строительства арктической платформы "Северный полюс", сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 2,1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Росгидромету на финансирование работ по завершению строительства арктической платформы "Северный полюс". Деньги поступят в 2021–2022 годах. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Добавляется, что финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания.Платформа будет самодвижущейся. Она сможет находиться не только на льду, но и на воде, что позволит возобновить длительные дрейфующие экспедиции, проведение которых было приостановлено в начале 2000-х годов из-за изменений климата."Общая длина платформы составит более 83 метров. Такие габариты позволят разместить на ней больше людей и оборудования, чем на традиционных дрейфующих станциях. Здесь будут проводиться научные исследования, которые важны для понимания глобальных процессов изменения климата, а также для подготовки и реализации планов развития Арктики и обеспечения работы Северного морского пути. Конструкцией платформы предусмотрена вертолетная площадка", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210924/metallolom-1751602230.html
https://ria.ru/20210923/arktika-1751347922.html
арктика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33673689a662835cab702345a3c5a08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, правительство рф, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), михаил мишустин, арктика, россия
08:54 28.09.2021 (обновлено: 09:11 28.09.2021)
Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс"
Правительство выделило два миллиарда рублей на строительство платформы "Северный полюс"