Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/platforma-1752107855.html
Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс"
Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс" - РИА Новости, 28.09.2021
Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс"
Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на завершение строительства арктической платформы "Северный полюс", сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:54
2021-09-28T09:11
общество
правительство рф
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
михаил мишустин
арктика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на завершение строительства арктической платформы "Северный полюс", сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 2,1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Росгидромету на финансирование работ по завершению строительства арктической платформы "Северный полюс". Деньги поступят в 2021–2022 годах. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Добавляется, что финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания.Платформа будет самодвижущейся. Она сможет находиться не только на льду, но и на воде, что позволит возобновить длительные дрейфующие экспедиции, проведение которых было приостановлено в начале 2000-х годов из-за изменений климата."Общая длина платформы составит более 83 метров. Такие габариты позволят разместить на ней больше людей и оборудования, чем на традиционных дрейфующих станциях. Здесь будут проводиться научные исследования, которые важны для понимания глобальных процессов изменения климата, а также для подготовки и реализации планов развития Арктики и обеспечения работы Северного морского пути. Конструкцией платформы предусмотрена вертолетная площадка", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210924/metallolom-1751602230.html
https://ria.ru/20210923/arktika-1751347922.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33673689a662835cab702345a3c5a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, правительство рф, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), михаил мишустин, арктика, россия
08:54 28.09.2021 (обновлено: 09:11 28.09.2021)
 
Правительство выделило средства на строительство платформы "Северный полюс"

Правительство выделило два миллиарда рублей на строительство платформы "Северный полюс"

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан
Вид на Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на завершение строительства арктической платформы "Северный полюс", сообщает пресс-служба кабмина.
"Свыше 2,1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Росгидромету на финансирование работ по завершению строительства арктической платформы "Северный полюс". Деньги поступят в 2021–2022 годах. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Мост через реку Амур - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 12:32
Первые тонны металлолома из Арктики отправят в Комсомольск-на-Амуре
Добавляется, что финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания.
Платформа будет самодвижущейся. Она сможет находиться не только на льду, но и на воде, что позволит возобновить длительные дрейфующие экспедиции, проведение которых было приостановлено в начале 2000-х годов из-за изменений климата.
"Общая длина платформы составит более 83 метров. Такие габариты позволят разместить на ней больше людей и оборудования, чем на традиционных дрейфующих станциях. Здесь будут проводиться научные исследования, которые важны для понимания глобальных процессов изменения климата, а также для подготовки и реализации планов развития Арктики и обеспечения работы Северного морского пути. Конструкцией платформы предусмотрена вертолетная площадка", - добавляется в сообщении.
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 02:00Наука
Ученые сообщили о рекордном таянии льдов в Арктике
 
ОбществоПравительство РФФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Михаил МишустинАрктикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
Лента новостейМолния