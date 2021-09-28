https://ria.ru/20210928/pkhenyan-1752096313.html

В КНДР заявили, что США не откажутся от враждебной политики

В КНДР заявили, что США не откажутся от враждебной политики - РИА Новости, 28.09.2021

В КНДР заявили, что США не откажутся от враждебной политики

КНДР не ожидает перспектив отказа нынешней администрации США от враждебной политики в отношении Пхеньяна, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T02:07

2021-09-28T02:07

2021-09-28T02:07

в мире

сша

оон

кндр (северная корея)

пхеньян

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР не ожидает перспектив отказа нынешней администрации США от враждебной политики в отношении Пхеньяна, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.Однако, по его словам, если США откажутся от двойных стандартов и враждебности, Пхеньян "охотно пойдет навстречу".

https://ria.ru/20210928/raketa-1752094848.html

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), пхеньян