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В КНДР заявили, что США не откажутся от враждебной политики
В КНДР заявили, что США не откажутся от враждебной политики - РИА Новости, 28.09.2021
В КНДР заявили, что США не откажутся от враждебной политики
КНДР не ожидает перспектив отказа нынешней администрации США от враждебной политики в отношении Пхеньяна, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T02:07
2021-09-28T02:07
2021-09-28T02:07
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР не ожидает перспектив отказа нынешней администрации США от враждебной политики в отношении Пхеньяна, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.Однако, по его словам, если США откажутся от двойных стандартов и враждебности, Пхеньян "охотно пойдет навстречу".
https://ria.ru/20210928/raketa-1752094848.html
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), пхеньян
В КНДР заявили, что США не откажутся от враждебной политики
Постпред КНДР при ООН Сон: США не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна