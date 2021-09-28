https://ria.ru/20210928/perestykovka-1752091545.html

На МКС осуществят перестыковку корабля "Союз МС-18"

На МКС осуществят перестыковку корабля "Союз МС-18" - РИА Новости, 28.09.2021

На МКС осуществят перестыковку корабля "Союз МС-18"

Экипаж Международной космической станции (МКС) во вторник осуществит перестыковку корабля "Союз МС-18", названного в честь первого космонавта Юрия Гагарина, на... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T00:14

2021-09-28T00:14

2021-09-28T00:16

юрий гагарин (космонавт)

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

тома песке

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) во вторник осуществит перестыковку корабля "Союз МС-18", названного в честь первого космонавта Юрия Гагарина, на новый модуль "Наука", сообщил Роскосмос.Перестыковку "Союза МС-18", названного "Ю. А. Гагарин", с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" проведут российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.Ранее в Роскосмосе рассказали РИА Новости, что время облета на корабле экипаж сделает "максимально подробные и качественные снимки всей станции и нового модуля российского сегмента - "Науки", вошедшей в состав МКС этим летом".Это будет первая стыковка корабля к модулю "Наука". Перестыковка необходима для освобождения порта на модуле "Рассвет" для корабля "Союз МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки на орбите первого художественного фильма "Вызов".Перестыковки кораблей "Союз" на орбитальных станциях выполняются экипажем в ручном режиме. К настоящему времени проведено 45 таких операций, в том числе 19 на МКС.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210927/treschina-1751924906.html

https://ria.ru/20210925/vykhod-1751734710.html

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юрий гагарин (космонавт), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке