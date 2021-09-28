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На МКС осуществят перестыковку корабля "Союз МС-18"
На МКС осуществят перестыковку корабля "Союз МС-18" - РИА Новости, 28.09.2021
На МКС осуществят перестыковку корабля "Союз МС-18"
Экипаж Международной космической станции (МКС) во вторник осуществит перестыковку корабля "Союз МС-18", названного в честь первого космонавта Юрия Гагарина, на... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T00:14
2021-09-28T00:16
юрий гагарин (космонавт)
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
тома песке
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) во вторник осуществит перестыковку корабля "Союз МС-18", названного в честь первого космонавта Юрия Гагарина, на новый модуль "Наука", сообщил Роскосмос.Перестыковку "Союза МС-18", названного "Ю. А. Гагарин", с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" проведут российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.Ранее в Роскосмосе рассказали РИА Новости, что время облета на корабле экипаж сделает "максимально подробные и качественные снимки всей станции и нового модуля российского сегмента - "Науки", вошедшей в состав МКС этим летом".Это будет первая стыковка корабля к модулю "Наука". Перестыковка необходима для освобождения порта на модуле "Рассвет" для корабля "Союз МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки на орбите первого художественного фильма "Вызов".Перестыковки кораблей "Союз" на орбитальных станциях выполняются экипажем в ручном режиме. К настоящему времени проведено 45 таких операций, в том числе 19 на МКС.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210927/treschina-1751924906.html
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юрий гагарин (космонавт), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке
00:14 28.09.2021 (обновлено: 00:16 28.09.2021)
 
На МКС осуществят перестыковку корабля "Союз МС-18"

Экипаж МКС перестыкует корабль "Союз МС-18" с модуля "Рассвет" на модуль "Наука"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) во вторник осуществит перестыковку корабля "Союз МС-18", названного в честь первого космонавта Юрия Гагарина, на новый модуль "Наука", сообщил Роскосмос.
"Расчетное время отделения корабля - 15.21 мск, автономный полет продлится предварительно 40 минут", - говорится на сайте госкорпорации.
Перестыковку "Союза МС-18", названного "Ю. А. Гагарин", с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" проведут российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.
Ранее в Роскосмосе рассказали РИА Новости, что время облета на корабле экипаж сделает "максимально подробные и качественные снимки всей станции и нового модуля российского сегмента - "Науки", вошедшей в состав МКС этим летом".
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Это будет первая стыковка корабля к модулю "Наука". Перестыковка необходима для освобождения порта на модуле "Рассвет" для корабля "Союз МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки на орбите первого художественного фильма "Вызов".
Перестыковки кораблей "Союз" на орбитальных станциях выполняются экипажем в ручном режиме. К настоящему времени проведено 45 таких операций, в том числе 19 на МКС.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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Юрий Гагарин (космонавт)Антон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Тома Песке
 
 
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