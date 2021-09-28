https://ria.ru/20210928/perepis-1752188225.html

В Ростове-на-Дону разработают новые способы идентификации переписчиков

В Ростове-на-Дону разработают новые способы идентификации переписчиков - РИА Новости, 28.09.2021

В Ростове-на-Дону разработают новые способы идентификации переписчиков

Дополнительные способы идентификации переписчиков на Всероссийской переписи населения в Ростове-на-Дону помогут снизить число жителей региона, которые могут... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:21

2021-09-28T16:21

2021-09-28T16:21

ростовская область

общество

ростов-на-дону

алексей логвиненко

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости. Дополнительные способы идентификации переписчиков на Всероссийской переписи населения в Ростове-на-Дону помогут снизить число жителей региона, которые могут отказываться пускать их в дом для проведения переписи, считает глава администрации города Алексей Логвиненко.Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен - по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков.По мнению главы администрации Ростова-на-Дону, проблемой во время проведения переписи может стать нежелание людей пускать переписчиков в дома из соображений безопасности. Он отметил, что не всегда, посмотрев в глазок двери, можно определить пришел ли это переписчик или нет."Жители активно пользуются социальными сетями, может, разместить фотографии переписчиков по районам, сделать какую-то дополнительную информацию. Сегодня точно нужно добавить инструменты, чтобы житель понимал, кто находится за дверью, пустить его к себе в жилье или не пустить", - сказал Логвиненко на заседании коллегии администрации города.Он добавил, что к данной работе нужно также активнее привлекать управляющие компании, старших по подъездам, садоводческие товарищества, которые должны проводить разъяснительную работу и информирование.По данным областного Ростовстата, во время Всероссийской переписи населения все переписчики будут носить определенную экипировку, состоящую из жилета с символикой переписи, шарфа, а также иметь при себе удостоверение.

https://ria.ru/20210926/konkurs-1751896145.html

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ростов-на-дону

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общество, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия