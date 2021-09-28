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Подсветка появится на 1,5 тысячи пешеходных переходов МО до конца года
Подсветка появится на 1,5 тысячи пешеходных переходов МО до конца года - РИА Новости, 28.09.2021
Подсветка появится на 1,5 тысячи пешеходных переходов МО до конца года
Специальные лампы с направленным освещением будут установлены на 1,5 тысячи пешеходных переходов в Подмосковье в 2021 году. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:53
2021-09-28T19:53
2021-09-28T19:53
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Специальные лампы с направленным освещением будут установлены на 1,5 тысячи пешеходных переходов в Подмосковье в 2021 году. Об этом сообщил телеканал "360".Оборудование устанавливается в рамках президентского проекта "Безопасные и качественные дороги". Специальное освещение уже работает на двух переходах в Красногорске и на восьми – в Мытищах.Уточняется, что каждая третья авария в Московской области связана с наездом на пешеходов. Из них больше половины происходит в темное время суток или при плохой видимости.В минтрансе напомнили о мерах безопасности для пешеходов: лучше носить светлую одежду со светоотражающими элементами.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)