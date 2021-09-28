https://ria.ru/20210928/penza-1752169432.html

Комаров и Мельниченко обсудили перспективы развития Пензенской области

Комаров и Мельниченко обсудили перспективы развития Пензенской области - РИА Новости, 28.09.2021

Комаров и Мельниченко обсудили перспективы развития Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову об основных планах решения... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:38

2021-09-28T14:38

2021-09-28T14:38

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ПЕНЗА, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову об основных планах решения социально-экономических вопросов региона, отметив в числе первоочередных задач обеспечение бесперебойным водоснабжением населенных пунктов."Мы готовим заявку на 3,2 миллиарда рублей, куда входят и сельские территории - все, что связано со скважинами, прокладкой водопроводных сетей, установкой башен. Важнейшим вопросом также является деятельность пензенского водоканала", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.Также, по его словам, еще одной актуальной задачей на ближайшую перспективу является модернизация системы общественного транспорта пензенской агломерации."Мы будем использовать средства инфраструктурного кредита, это порядка 3,2 миллиарда рублей. Совместно отрабатываем все вопросы с "ВЭБ.РФ", привлекаем еще порядка 3,2 миллиарда. В целом аккумулируем под этот проект около 6,4 миллиарда рублей", - отметил губернатор.Он пояснил, что это позволит полностью модернизировать подвижной состав, планируется приобретение автобусов большой вместимости на газомоторном топливе, что положительно скажется на экологической ситуации. Кроме того, по его словам, запланирован полный пересмотр маршрутной системы и переход на единый проездной билет на территории агломерации, что позволит сократить издержки населения при пересадках."С целью повышения качества транспортного обслуживания будет создан государственный оператор. Начнем работу в 2022 году, и в ближайшие пару лет этот проект реализуем", - заявил Мельниченко.По данным пресс-службы, Комаров во вторник в ходе рабочей встречи с Мельниченко в Пензе положительно оценил озвученные программы и выразил уверенность в их успешном воплощении. Также полпред поздравил губернатора с убедительной победой на выборах."Рад, что все так сложилось, вы вернулись на родную землю. Предлагаю поговорить о текущих задачах и поручениях главы государства", - цитирует Комарова пресс-служба.

https://ria.ru/20210909/most-1749442072.html

https://ria.ru/20210716/penza-1741623655.html

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экономика, пензенская область, пенза, олег мельниченко, россия