https://ria.ru/20210928/pentagon-1752197790.html

Пентагон назвал "Талибан"* террористической организацией

Пентагон назвал "Талибан"* террористической организацией - РИА Новости, 28.09.2021

Пентагон назвал "Талибан"* террористической организацией

"Талибан"* не разорвал своих связей с "Аль-Каидой"*, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:12

2021-09-28T17:12

2021-09-28T17:20

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. "Талибан"* не разорвал своих связей с "Аль-Каидой"*, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."Мы должны помнить, что "Талибан"* был и остается террористической организацией, и они не разорвали своих связей с "Аль-Каидой"*, - сказал Милли в ходе слушаний в сенатском комитете по обороне.По его словам, восстановление террористами возможностей организовывать атаки с территории Афганистана является реальностью.*Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210913/afganistan-1749931168.html

афганистан

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2021

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в мире, афганистан, министерство обороны сша