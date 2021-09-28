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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210928/pentagon-1752197790.html
Пентагон назвал "Талибан"* террористической организацией
Пентагон назвал "Талибан"* террористической организацией - РИА Новости, 28.09.2021
Пентагон назвал "Талибан"* террористической организацией
"Талибан"* не разорвал своих связей с "Аль-Каидой"*, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:12
2021-09-28T17:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. "Талибан"* не разорвал своих связей с "Аль-Каидой"*, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."Мы должны помнить, что "Талибан"* был и остается террористической организацией, и они не разорвали своих связей с "Аль-Каидой"*, - сказал Милли в ходе слушаний в сенатском комитете по обороне.По его словам, восстановление террористами возможностей организовывать атаки с территории Афганистана является реальностью.*Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, афганистан, министерство обороны сша
17:12 28.09.2021 (обновлено: 17:20 28.09.2021)
 
Пентагон назвал "Талибан"* террористической организацией

Пентагон обвинил "Талибан"* в связях с "Аль-Каидой"*

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. "Талибан"* не разорвал своих связей с "Аль-Каидой"*, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"Мы должны помнить, что "Талибан"* был и остается террористической организацией, и они не разорвали своих связей с "Аль-Каидой"*, - сказал Милли в ходе слушаний в сенатском комитете по обороне.
По его словам, восстановление террористами возможностей организовывать атаки с территории Афганистана является реальностью.
*Террористические организации, запрещенные в России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 23:09Захват власти в Афганистане талибами
Американская разведка оценила возможности "Аль-Каиды"*
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанМинистерство обороны США
 
 
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