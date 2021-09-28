https://ria.ru/20210928/pandemiya-1752097720.html

Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия

Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия - РИА Новости, 28.09.2021

Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия

Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T03:15

2021-09-28T03:15

2021-09-28T04:13

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

евгений тимаков

альберт бурла

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус или нет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.Он пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, евгений тимаков, альберт бурла