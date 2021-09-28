Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/pandemiya-1752097720.html
Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия - РИА Новости, 28.09.2021
Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T03:15
2021-09-28T04:13
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
евгений тимаков
альберт бурла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750323236_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_18f9814f412575550bbc4b7bfadf1fe1.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус или нет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.Он пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750323236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d368feb1153cd5c21d8f4284e0567ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, евгений тимаков, альберт бурла
03:15 28.09.2021 (обновлено: 04:13 28.09.2021)
 
Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия

Врач-инфекционист Тимаков: пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДезинфекция Белорусского вокзала в Москве
Дезинфекция Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус или нет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.
"Год продлится минимум", - сказал Тимаков, отвечая на вопрос, сколько времени еще может продлиться пандемия.
Он пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 22:11Распространение коронавируса
Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Евгений ТимаковАльберт Бурла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В Приморье нашлись пропавшие туристки
05:31Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
Лента новостейМолния