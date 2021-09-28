https://ria.ru/20210928/pandemiya-1752097720.html
Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия - РИА Новости, 28.09.2021
Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T03:15
2021-09-28T03:15
2021-09-28T04:13
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
евгений тимаков
альберт бурла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750323236_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_18f9814f412575550bbc4b7bfadf1fe1.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус или нет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.Он пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750323236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d368feb1153cd5c21d8f4284e0567ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, евгений тимаков, альберт бурла
03:15 28.09.2021 (обновлено: 04:13 28.09.2021)
Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
Врач-инфекционист Тимаков: пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год