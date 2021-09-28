https://ria.ru/20210928/otvetstvennost-1752208531.html

В Белоруссии предложили ужесточить ответственность за призывы к санкциям

В Белоруссии предложили ужесточить ответственность за призывы к санкциям - РИА Новости, 28.09.2021

В Белоруссии предложили ужесточить ответственность за призывы к санкциям

В палату представителей Национального собрания Белоруссии внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за действия во вред национальной... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:11

2021-09-28T18:11

2021-09-28T18:46

белоруссия

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палата представителей белоруссии

олег белоконев

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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. В палату представителей Национального собрания Белоруссии внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за действия во вред национальной безопасности, в том числе за призывы к санкциям, сообщила во вторник пресс-служба нижней палаты парламента."Проект закона Республики Беларусь "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь" 27 сентября внесен в палату представителей депутатом Олегом Белоконевым… Данный законопроект предусматривает изложение статьи 361 уголовного кодекса Республики Беларусь в новой редакции", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале нижней палаты парламента.Отмечается, что в связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала данной уголовной статьи проектом "усиливается уголовная ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе за призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь".В настоящее время данная уголовная статья предусматривает наказание за такие составы преступления, как публичные призывы к захвату госвласти, насильственному изменению конституционного строя, измене государству, совершению теракта, осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Белоруссии, или иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны. Также предусматривается ответственность за призывы к иностранному государству или международной организации совершить действия, направленные на причинение вреда нацбезопасности республики. Кроме того, статья предполагает ответственность за распространение материалов, содержащих такие призывы, в том числе за призывы, совершенные с использованием СМИ, сети Интернет либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий. Таким образом, в статье нет прямого упоминания о призывах к санкциям. Наказание в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет.Согласно данным пресс-службы, проектом закона предусматривается установить наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до двенадцати лет.Подчеркивается, что данным законопроектом "депутатский корпус откликнулся на общественную инициативу, поддержанную главой государства …, о необходимости законодательного заслона призывам к санкциям против нашей страны как одного из элементов современной гибридной войны".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Белорусская оппозиция призывает к усилению международных санкций против Белоруссии.

https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743526561.html

https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html

https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745054810.html

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741078064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, национальное собрание белоруссии, палата представителей белоруссии, олег белоконев