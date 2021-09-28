https://ria.ru/20210928/otvetstvennost-1752099445.html

В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ

В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ - РИА Новости, 28.09.2021

В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ

Сенаторы обратились к президенту США Джо Байдену с требованием привлечь к ответственности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T04:29

2021-09-28T04:29

2021-09-28T05:20

сша

джо байден

всемирный банк

мвф

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Сенаторы обратились к президенту США Джо Байдену с требованием привлечь к ответственности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.Обвинения относятся к периоду, когда Георгиева работала на высших должностях во Всемирном банке. Независимый аудит установил, что Георгиева распорядилась поднять Китай в рейтинге удобных для ведения бизнеса стран. Обвинения также касались рейтинга Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Георгиева обвинения отрицает."Сложно преувеличить серьезность обвинений в том, что госпожа Георгиева подвергла риску как данные, так и сам Всемирный банк, чтобы потрафить правительству Китая", - говорится в письме к Байдену, которое подписали руководитель комитета по международным делам сената демократ Роберт Менендес и старший республиканец в комитете Джим Риш. По их заявлению, это может подвергнуть риску всю современную систему международных финансов - так называемую Бреттон-Вудскую систему.Сенаторы заявили, что Георгиева не предоставила доказательств в противовес выводам независимого аудита."Учитывая суть обвинений, необходимо, чтобы была немедленная и полная транспарентность и сотрудничество со стороны Всемирного банка, МВФ и, что важнее всего, госпожи Георгиевой", - пишут сенаторы.Они потребовали, чтобы минфин США, курирующий отношения с двумя мировыми финансовыми институтами, разобрался в ситуации и "обеспечил ответственность" виновных.США являются крупнейшим донором как Всемирного банка, так и МВФ. Оба ведущих мировых финансовых института располагаются в Вашингтоне, причем главой МВФ по негласному соглашению обычно является европеец, тогда как Всемирный банк возглавляет представитель США. Георгиева оказалась под огнем критики уже после того, как перешла из Всемирного банка в МВФ.

https://ria.ru/20210916/davlenie-1750405881.html

https://ria.ru/20190925/1559131689.html

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сша, джо байден, всемирный банк, мвф, министерство финансов сша