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Религия
https://ria.ru/20210928/otvet-1752207168.html
Духовное управление мусульман России ответило на претензии муфтиев Кавказа
Духовное управление мусульман России ответило на претензии муфтиев Кавказа - РИА Новости, 28.09.2021
Духовное управление мусульман России ответило на претензии муфтиев Кавказа
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ готово содействовать Координационному центру мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в "усилении работы с мусульманами... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:02
2021-09-28T18:02
религия
республика адыгея
владикавказ
дамир мухетдинов
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ готово содействовать Координационному центру мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в "усилении работы с мусульманами региона", следует из обращения участников пленума ДУМ РФ, опубликованного во вторник на сайте организации.Ранее на сайте КЦМСК появилось открытое обращение от имени председателя организации муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева к ДУМ РФ с призывом "перестать создавать альтернативные псевдомуфтияты" и вносить дезорганизацию в деятельность уже существующих в регионе муфтиятов. В свою очередь, первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, выступая 23 сентября на ежегодном пленуме управления в Москве, отметил, что ДУМ РФ "открывало новые организации на Северном Кавказе по просьбе и администрации президента, и руководителей северокавказских республик", поэтому заявления о деструктивном характере его деятельности не имеют никакого основания.В обращении участников пленума отмечается, что мусульманские организации в Краснодарском крае, входящие в состав ДУМ РФ, были зарегистрированы раньше, чем образована КЦМСК, то есть до 1998 года. Также, по словам авторов документа, входящие в состав ДУМ РФ организации "созданы в установленном законом порядке и исключительно в интересах мусульман региона".По мнению участников пленума ДУМ РФ, за время существования КЦМСК "до сих пор не решены вопросы по возвращению мусульманам региона исторических культовых сооружений": Шиитской мечети во Владикавказе, Татарской суннитской мечети Армавира, мечети Ставрополя. "Кроме того, мы считаем, что со стороны Духовного управления мусульман республики Адыгея и Краснодарского края на протяжении 20 лет не велась работа с общиной турков-месхетинцев", - говорится в документе."Мы, участники пленума Духовного управления мусульман РФ, предлагаем руководству КЦМСК сосредоточить свое внимание на усилении работы с мусульманами региона в целях мира и согласия между религиозными организациями. Организации под каноническим управлением ДУМ РФ, территориально расположенные в Краснодарском крае, а также в регионах Северного Кавказа всегда готовы к совместной работе. Мы убеждены в том, что консолидация усилий в этом направлении поистине стала бы показательным примером общего дела, свидетельством общей заботы о религиозно-культурном наследии российских мусульман. Заверяем вас, что ДУМ РФ готово оказать необходимое содействие вам в данном богоугодном деле", - сказано в обращении.
https://ria.ru/20210923/muftiyaty-1751446809.html
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республика адыгея, владикавказ, дамир мухетдинов, россия
18:02 28.09.2021
 

Духовное управление мусульман России ответило на претензии муфтиев Кавказа

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-Байрама в Москве
Празднование Курбан-Байрама в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ готово содействовать Координационному центру мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в "усилении работы с мусульманами региона", следует из обращения участников пленума ДУМ РФ, опубликованного во вторник на сайте организации.
Ранее на сайте КЦМСК появилось открытое обращение от имени председателя организации муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева к ДУМ РФ с призывом "перестать создавать альтернативные псевдомуфтияты" и вносить дезорганизацию в деятельность уже существующих в регионе муфтиятов. В свою очередь, первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, выступая 23 сентября на ежегодном пленуме управления в Москве, отметил, что ДУМ РФ "открывало новые организации на Северном Кавказе по просьбе и администрации президента, и руководителей северокавказских республик", поэтому заявления о деструктивном характере его деятельности не имеют никакого основания.
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В обращении участников пленума отмечается, что мусульманские организации в Краснодарском крае, входящие в состав ДУМ РФ, были зарегистрированы раньше, чем образована КЦМСК, то есть до 1998 года. Также, по словам авторов документа, входящие в состав ДУМ РФ организации "созданы в установленном законом порядке и исключительно в интересах мусульман региона".
По мнению участников пленума ДУМ РФ, за время существования КЦМСК "до сих пор не решены вопросы по возвращению мусульманам региона исторических культовых сооружений": Шиитской мечети во Владикавказе, Татарской суннитской мечети Армавира, мечети Ставрополя. "Кроме того, мы считаем, что со стороны Духовного управления мусульман республики Адыгея и Краснодарского края на протяжении 20 лет не велась работа с общиной турков-месхетинцев", - говорится в документе.
"Мы, участники пленума Духовного управления мусульман РФ, предлагаем руководству КЦМСК сосредоточить свое внимание на усилении работы с мусульманами региона в целях мира и согласия между религиозными организациями. Организации под каноническим управлением ДУМ РФ, территориально расположенные в Краснодарском крае, а также в регионах Северного Кавказа всегда готовы к совместной работе. Мы убеждены в том, что консолидация усилий в этом направлении поистине стала бы показательным примером общего дела, свидетельством общей заботы о религиозно-культурном наследии российских мусульман. Заверяем вас, что ДУМ РФ готово оказать необходимое содействие вам в данном богоугодном деле", - сказано в обращении.
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РелигияРеспублика АдыгеяВладикавказДамир МухетдиновРоссия
 
 
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