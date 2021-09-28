https://ria.ru/20210928/otnosheniya-1752097139.html

Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну

Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну - РИА Новости, 28.09.2021

Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну

Для улучшения американо-северокорейских и межкорейских отношений США должны прекратить угрожать КНДР, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T02:48

2021-09-28T02:48

2021-09-28T02:48

в мире

сша

оон

кндр (северная корея)

генеральная ассамблея оон

ким чен ын

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для улучшения американо-северокорейских и межкорейских отношений США должны прекратить угрожать КНДР, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.При этом он напомнил, что американо-северокорейские отношения отличаются тем, что обе страны формально все еще находятся в состоянии войны, поскольку после окончания Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии.Бывший президент США Дональд Трамп на встрече в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году пообещал, что приложит усилия для окончания Корейской войны. Однако, как обратил внимание Ким Сон, обещания США так и не были реализованы.

https://ria.ru/20210928/oruzhie-1752096673.html

сша

кндр (северная корея)

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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), генеральная ассамблея оон, ким чен ын