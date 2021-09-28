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Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну - РИА Новости, 28.09.2021
Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Для улучшения американо-северокорейских и межкорейских отношений США должны прекратить угрожать КНДР, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T02:48
2021-09-28T02:48
2021-09-28T02:48
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для улучшения американо-северокорейских и межкорейских отношений США должны прекратить угрожать КНДР, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.При этом он напомнил, что американо-северокорейские отношения отличаются тем, что обе страны формально все еще находятся в состоянии войны, поскольку после окончания Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии.Бывший президент США Дональд Трамп на встрече в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году пообещал, что приложит усилия для окончания Корейской войны. Однако, как обратил внимание Ким Сон, обещания США так и не были реализованы.
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), генеральная ассамблея оон, ким чен ын
Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Постпред КНДР при ООН Сон: США должны прекратить угрожать Пхеньяну для улучшения отношений