Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/otnosheniya-1752097139.html
Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну - РИА Новости, 28.09.2021
Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Для улучшения американо-северокорейских и межкорейских отношений США должны прекратить угрожать КНДР, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T02:48
2021-09-28T02:48
в мире
сша
оон
кндр (северная корея)
генеральная ассамблея оон
ким чен ын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_fee0e43dfc630bac8e8d96c206dbafce.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для улучшения американо-северокорейских и межкорейских отношений США должны прекратить угрожать КНДР, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.При этом он напомнил, что американо-северокорейские отношения отличаются тем, что обе страны формально все еще находятся в состоянии войны, поскольку после окончания Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии.Бывший президент США Дональд Трамп на встрече в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году пообещал, что приложит усилия для окончания Корейской войны. Однако, как обратил внимание Ким Сон, обещания США так и не были реализованы.
https://ria.ru/20210928/oruzhie-1752096673.html
сша
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_c00ac1688fe82949f4488478f407126b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, кндр (северная корея), генеральная ассамблея оон, ким чен ын
02:48 28.09.2021
 
Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну

Постпред КНДР при ООН Сон: США должны прекратить угрожать Пхеньяну для улучшения отношений

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг КНДР на автомобиле
Флаг КНДР на автомобиле - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для улучшения американо-северокорейских и межкорейских отношений США должны прекратить угрожать КНДР, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.
"Я убежден, что благоприятные отношения откроются для отношений КНДР и США и межкорейских отношений, если Соединенные Штаты воздержатся от угроз в отношении КНДР и откажутся от враждебной политики", - сказал с трибуны Генассамблеи ООН Ким Сон.
При этом он напомнил, что американо-северокорейские отношения отличаются тем, что обе страны формально все еще находятся в состоянии войны, поскольку после окончания Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии.
Бывший президент США Дональд Трамп на встрече в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году пообещал, что приложит усилия для окончания Корейской войны. Однако, как обратил внимание Ким Сон, обещания США так и не были реализованы.
Совместные учения сил самообороны Японии и США - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
02:30
Постпред КНДР при ООН: США должны прекратить учения против Пхеньяна
 
В миреСШАООНКНДР (Северная Корея)Генеральная Ассамблея ООНКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В Приморье нашлись пропавшие туристки
05:31Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
Лента новостейМолния