https://ria.ru/20210928/oruzhie-1752096673.html

Постпред КНДР при ООН: США должны прекратить учения против Пхеньяна

Постпред КНДР при ООН: США должны прекратить учения против Пхеньяна - РИА Новости, 28.09.2021

Постпред КНДР при ООН: США должны прекратить учения против Пхеньяна

США должны окончательно прекратить проводить учения против КНДР, а также размещать на Корейском полуострове и вокруг него стратегические вооружения,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T02:30

2021-09-28T02:30

2021-09-28T03:02

в мире

сша

оон

кндр (северная корея)

пхеньян

генеральная ассамблея оон

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ООН, 28 сен – РИА Новости. США должны окончательно прекратить проводить учения против КНДР, а также размещать на Корейском полуострове и вокруг него стратегические вооружения, направленные против Пхеньяна, заявил постпред КНДР при ООН Ким Сон, выступая в ходе общих прений недели высокого уровня сессии Генассамблеи."Если США хотят увидеть окончание самой длительной корейской войны, и если они действительно желают мира на Корейском полуострове, они должны сделать первый шаг к отказу от враждебной политики против КНДР, прекратив на постоянной основе совместные учения и развертывание всех видов стратегического оружия, направленного на КНДР, на и вокруг Корейского полуострова", - сказал Ким Сон.

https://ria.ru/20210928/pkhenyan-1752096313.html

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

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2021

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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), пхеньян, генеральная ассамблея оон