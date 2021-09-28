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Тверская область
https://ria.ru/20210928/operatsiya-1752164498.html
В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию
В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию - РИА Новости, 28.09.2021
В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию
В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели первую высокотехнологичную реконструктивную операцию "Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:08
2021-09-28T14:08
тверская область
тверь
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели первую высокотехнологичную реконструктивную операцию "Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом" после проведенной ранее радикальной мастэктомии, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Внедрение новых видов операций стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", в рамках которого в диспансер закуплено большое количество современного оборудования, позволившего значительно расширить спектр оказываемой помощи. Кроме того, специалисты тверского онкодиспансера прошли обучение в крупных федеральных лечебных учреждениях.Операция является одним из вариантов эндопротезирования молочной железы после ее удаления. Она проводится с использованием собственных тканей пациента, что значительно улучшает его качество жизни. В ближайшем будущем спектр таких методик вновь будет расширен. Для Тверского областного онкологического диспансера это новый этап в развитии реконструктивной хирургии.Только за два последних года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другие.Благодаря обновлению оборудования в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.В 2021 году предусмотрена поставка в областной онкодиспансер 27 единиц оборудования. В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, в хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тысяч операций.
https://ria.ru/20210624/onkopomosch-1738460009.html
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тверь, тверская область, игорь руденя
14:08 28.09.2021
 

В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиНа новую аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн руб
На новую аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн руб - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели первую высокотехнологичную реконструктивную операцию "Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом" после проведенной ранее радикальной мастэктомии, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Внедрение новых видов операций стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", в рамках которого в диспансер закуплено большое количество современного оборудования, позволившего значительно расширить спектр оказываемой помощи. Кроме того, специалисты тверского онкодиспансера прошли обучение в крупных федеральных лечебных учреждениях.
Операция является одним из вариантов эндопротезирования молочной железы после ее удаления. Она проводится с использованием собственных тканей пациента, что значительно улучшает его качество жизни. В ближайшем будущем спектр таких методик вновь будет расширен. Для Тверского областного онкологического диспансера это новый этап в развитии реконструктивной хирургии.
Только за два последних года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другие.
"Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение. Самое главное - сохранить жизни, дать возможность побороться с болезнью", – отметил во время посещения Тверского областного клинического онкологического диспансера губернатор области Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба.
Благодаря обновлению оборудования в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.
В 2021 году предусмотрена поставка в областной онкодиспансер 27 единиц оборудования. В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, в хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тысяч операций.
Оборудование для тверского онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 16:29Тверская область
Руденя: в Верхневолжье откроют первый центр амбулаторной онкопомощи
 
Тверская областьТверьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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