https://ria.ru/20210928/operatsiya-1752164498.html

В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию

В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию - РИА Новости, 28.09.2021

В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию

В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели первую высокотехнологичную реконструктивную операцию "Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:08

2021-09-28T14:08

2021-09-28T14:08

тверская область

тверь

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели первую высокотехнологичную реконструктивную операцию "Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом" после проведенной ранее радикальной мастэктомии, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Внедрение новых видов операций стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", в рамках которого в диспансер закуплено большое количество современного оборудования, позволившего значительно расширить спектр оказываемой помощи. Кроме того, специалисты тверского онкодиспансера прошли обучение в крупных федеральных лечебных учреждениях.Операция является одним из вариантов эндопротезирования молочной железы после ее удаления. Она проводится с использованием собственных тканей пациента, что значительно улучшает его качество жизни. В ближайшем будущем спектр таких методик вновь будет расширен. Для Тверского областного онкологического диспансера это новый этап в развитии реконструктивной хирургии.Только за два последних года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другие.Благодаря обновлению оборудования в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.В 2021 году предусмотрена поставка в областной онкодиспансер 27 единиц оборудования. В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, в хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тысяч операций.

https://ria.ru/20210624/onkopomosch-1738460009.html

тверь

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, тверская область, игорь руденя