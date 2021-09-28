https://ria.ru/20210928/operatsiya-1752164498.html
В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию
В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию - РИА Новости, 28.09.2021
В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию
В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели первую высокотехнологичную реконструктивную операцию "Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:08
2021-09-28T14:08
2021-09-28T14:08
тверская область
тверь
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292789_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_31c982fedc6468a79001c09c15133f75.jpg
ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости. В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели первую высокотехнологичную реконструктивную операцию "Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом" после проведенной ранее радикальной мастэктомии, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Внедрение новых видов операций стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", в рамках которого в диспансер закуплено большое количество современного оборудования, позволившего значительно расширить спектр оказываемой помощи. Кроме того, специалисты тверского онкодиспансера прошли обучение в крупных федеральных лечебных учреждениях.Операция является одним из вариантов эндопротезирования молочной железы после ее удаления. Она проводится с использованием собственных тканей пациента, что значительно улучшает его качество жизни. В ближайшем будущем спектр таких методик вновь будет расширен. Для Тверского областного онкологического диспансера это новый этап в развитии реконструктивной хирургии.Только за два последних года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другие.Благодаря обновлению оборудования в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.В 2021 году предусмотрена поставка в областной онкодиспансер 27 единиц оборудования. В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, в хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тысяч операций.
https://ria.ru/20210624/onkopomosch-1738460009.html
тверь
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292789_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_fb97f95a6680792fc881d17ae3056a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ, 28 сен – РИА Новости.
В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели первую высокотехнологичную реконструктивную операцию "Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом" после проведенной ранее радикальной мастэктомии, сообщает пресс-служба правительства Тверской области
.
Внедрение новых видов операций стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", в рамках которого в диспансер закуплено большое количество современного оборудования, позволившего значительно расширить спектр оказываемой помощи. Кроме того, специалисты тверского онкодиспансера прошли обучение в крупных федеральных лечебных учреждениях.
Операция является одним из вариантов эндопротезирования молочной железы после ее удаления. Она проводится с использованием собственных тканей пациента, что значительно улучшает его качество жизни. В ближайшем будущем спектр таких методик вновь будет расширен. Для Тверского областного онкологического диспансера это новый этап в развитии реконструктивной хирургии.
Только за два последних года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другие.
"Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение. Самое главное - сохранить жизни, дать возможность побороться с болезнью", – отметил во время посещения Тверского областного клинического онкологического диспансера губернатор области Игорь Руденя
, слова которого приводит пресс-служба.
Благодаря обновлению оборудования в Твери
теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.
В 2021 году предусмотрена поставка в областной онкодиспансер 27 единиц оборудования. В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, в хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тысяч операций.