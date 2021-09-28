https://ria.ru/20210928/obrushenie-1752153067.html
СК показал видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае
СК показал видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае - РИА Новости, 28.09.2021
СК показал видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае
СК РФ опубликовал видео с последствиями обрушения пешеходного перехода в Пермском крае. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:17
2021-09-28T13:17
2021-09-28T13:17
происшествия
пермский край
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екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. СК РФ опубликовал видео с последствиями обрушения пешеходного перехода в Пермском крае.Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщили, что утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией и сбил её, она упала и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте.На видео длительностью 46 секунд кабины самосвала и "Газели" раздавлены и сложились "гармошкой". Поднятый кузов MAN виднеется за обрушившейся конструкцией, а у "Газели" на встречной полосе багажный отсек с тентом, судя по всему, не поврежден.СК и полиция проводят проверки после инцидента.
https://ria.ru/20210928/obrushenie-1752138177.html
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Следователи на месте обрушения моста в Перми
СК показал кадры с места обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. Там работают следователи.
По предварительным данным, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и сбил конструкцию. В результате ЧП погибли два человека.
Проводится проверка
2021-09-28T13:17
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происшествия, пермский край, пермь, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
СК показал видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае
СК показал, что осталось от машин после обрушения пешеходного перехода под Пермью