https://ria.ru/20210928/obrushenie-1752153067.html

СК показал видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае

СК показал видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае - РИА Новости, 28.09.2021

СК показал видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае

СК РФ опубликовал видео с последствиями обрушения пешеходного перехода в Пермском крае. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:17

2021-09-28T13:17

2021-09-28T13:17

происшествия

пермский край

пермь

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. СК РФ опубликовал видео с последствиями обрушения пешеходного перехода в Пермском крае.Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщили, что утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией и сбил её, она упала и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте.На видео длительностью 46 секунд кабины самосвала и "Газели" раздавлены и сложились "гармошкой". Поднятый кузов MAN виднеется за обрушившейся конструкцией, а у "Газели" на встречной полосе багажный отсек с тентом, судя по всему, не поврежден.СК и полиция проводят проверки после инцидента.

https://ria.ru/20210928/obrushenie-1752138177.html

пермский край

пермь

екатеринбург

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Следователи на месте обрушения моста в Перми СК показал кадры с места обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. Там работают следователи. По предварительным данным, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и сбил конструкцию. В результате ЧП погибли два человека. Проводится проверка 2021-09-28T13:17 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)