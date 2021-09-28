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Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае
Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае - РИА Новости, 28.09.2021
Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае
Самосвал, обрушивший надземный переход на трассе Пермь – Екатеринбург, ехал с поднятым кузовом после разгрузки щебня, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:07
2021-09-28T12:07
происшествия
пермский край
пермь
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Самосвал, обрушивший надземный переход на трассе Пермь – Екатеринбург, ехал с поднятым кузовом после разгрузки щебня, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщили, что утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь - Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией и сбил её, она упала и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте.Собеседница агентства добавила, что причина невозвращения кузов самосвала в горизонтальное положение не установлена: могли возникнуть технические проблемы или сам водитель по какой-то причине его не опустил."Органы прокуратуры Пермского края организовали проверку. В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение федерального законодательства при содержании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры", - сообщили в ведомстве.СК и полиция также проводят проверки после инцидента.
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РИА Новости
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60
Следователи на месте обрушения моста в Перми
СК показал кадры с места обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. Там работают следователи. По предварительным данным, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и сбил конструкцию. В результате ЧП погибли два человека. Проводится проверка
2021-09-28T12:07
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Кадры с места обрушения моста в Пермском крае
Два человека погибли при падении пешеходного перехода в Пермском крае. Всё произошло на 50-м километре трассы Р-242. Переход рухнул на проезжавший грузовик MAN и "газель". Скончались водители обоих автомобилей. По предварительной информации, в инциденте виноват водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и задел им переход. На месте работают экстренные службы.
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60
происшествия, пермский край, пермь, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), видео
Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае
ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Самосвал, обрушивший надземный переход на трассе ПермьЕкатеринбург, ехал с поднятым кузовом после разгрузки щебня, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
2021-09-28T12:07
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12:07 28.09.2021
 
Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае

Самосвал, обрушивший переход в Пермском крае, ехал с поднятым кузовом после разгрузки

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Самосвал, обрушивший надземный переход на трассе ПермьЕкатеринбург, ехал с поднятым кузовом после разгрузки щебня, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщили, что утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь - Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией и сбил её, она упала и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте.
"Основной причиной обрушения является то, что водитель большегруза, по первичной информации, разгрузил щебенку, она была в кузове. После этого кузов до конца не опустился. Далее он кузовом зацепил переход", - рассказали в ведомстве, уточнив, что все обстоятельства инцидента уточняются.
Собеседница агентства добавила, что причина невозвращения кузов самосвала в горизонтальное положение не установлена: могли возникнуть технические проблемы или сам водитель по какой-то причине его не опустил.
"Органы прокуратуры Пермского края организовали проверку. В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение федерального законодательства при содержании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры", - сообщили в ведомстве.
СК и полиция также проводят проверки после инцидента.
 
ПроисшествияПермский крайПермьЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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