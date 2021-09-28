https://ria.ru/20210928/obrushenie-1752138177.html
Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае
Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае - РИА Новости, 28.09.2021
Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае
Самосвал, обрушивший надземный переход на трассе Пермь – Екатеринбург, ехал с поднятым кузовом после разгрузки щебня, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:07
2021-09-28T12:07
2021-09-28T12:07
происшествия
пермский край
пермь
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Самосвал, обрушивший надземный переход на трассе Пермь – Екатеринбург, ехал с поднятым кузовом после разгрузки щебня, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщили, что утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь - Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией и сбил её, она упала и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте.Собеседница агентства добавила, что причина невозвращения кузов самосвала в горизонтальное положение не установлена: могли возникнуть технические проблемы или сам водитель по какой-то причине его не опустил."Органы прокуратуры Пермского края организовали проверку. В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение федерального законодательства при содержании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры", - сообщили в ведомстве.СК и полиция также проводят проверки после инцидента.
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Следователи на месте обрушения моста в Перми
СК показал кадры с места обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. Там работают следователи.
По предварительным данным, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и сбил конструкцию. В результате ЧП погибли два человека.
Проводится проверка
2021-09-28T12:07
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Кадры с места обрушения моста в Пермском крае
Два человека погибли при падении пешеходного перехода в Пермском крае.
Всё произошло на 50-м километре трассы Р-242. Переход рухнул на проезжавший грузовик MAN и "газель". Скончались водители обоих автомобилей. По предварительной информации, в инциденте виноват водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и задел им переход. На месте работают экстренные службы.
2021-09-28T12:07
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, пермь, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), видео
Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае
Самосвал, обрушивший переход в Пермском крае, ехал с поднятым кузовом после разгрузки