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Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае

Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае - РИА Новости, 28.09.2021

Названа причина обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае

Самосвал, обрушивший надземный переход на трассе Пермь – Екатеринбург, ехал с поднятым кузовом после разгрузки щебня, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:07

2021-09-28T12:07

2021-09-28T12:07

происшествия

пермский край

пермь

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Самосвал, обрушивший надземный переход на трассе Пермь – Екатеринбург, ехал с поднятым кузовом после разгрузки щебня, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.Ранее в Госавтоинспекции Перми сообщили, что утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь - Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией и сбил её, она упала и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте.Собеседница агентства добавила, что причина невозвращения кузов самосвала в горизонтальное положение не установлена: могли возникнуть технические проблемы или сам водитель по какой-то причине его не опустил."Органы прокуратуры Пермского края организовали проверку. В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение федерального законодательства при содержании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры", - сообщили в ведомстве.СК и полиция также проводят проверки после инцидента.

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екатеринбург

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Следователи на месте обрушения моста в Перми СК показал кадры с места обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. Там работают следователи. По предварительным данным, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и сбил конструкцию. В результате ЧП погибли два человека. Проводится проверка 2021-09-28T12:07 true PT0M46S

Кадры с места обрушения моста в Пермском крае Два человека погибли при падении пешеходного перехода в Пермском крае. Всё произошло на 50-м километре трассы Р-242. Переход рухнул на проезжавший грузовик MAN и "газель". Скончались водители обоих автомобилей. По предварительной информации, в инциденте виноват водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и задел им переход. На месте работают экстренные службы. 2021-09-28T12:07 true PT0M22S

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