https://ria.ru/20210928/obrushenie-1752107722.html

Опубликовано видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае

Опубликовано видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае - РИА Новости, 28.09.2021

Опубликовано видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае

В Сети появилось видео с места обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае. Его публикует телеканал "360". РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:49

2021-09-28T08:49

2021-09-28T09:28

происшествия

пермский край

пермь

екатеринбург

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео с места обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае. Его публикует телеканал "360".Инцидент произошел на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург. Самосвал MAN не опустил кузов и задел переход, в результате чего он обрушился. Под завалом также оказалась ехавшая во встречном направлении "Газель". Оба водителя погибли.Сейчас трасса перекрыта. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

пермский край

пермь

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места обрушения моста в Пермском крае Два человека погибли при падении пешеходного перехода в Пермском крае. Всё произошло на 50-м километре трассы Р-242. Переход рухнул на проезжавший грузовик MAN и "газель". Скончались водители обоих автомобилей. По предварительной информации, в инциденте виноват водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и задел им переход. На месте работают экстренные службы. 2021-09-28T08:49 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, екатеринбург, видео