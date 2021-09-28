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Опубликовано видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае
Опубликовано видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае - РИА Новости, 28.09.2021
Опубликовано видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае
В Сети появилось видео с места обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае. Его публикует телеканал "360". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:49
2021-09-28T08:49
2021-09-28T09:28
происшествия
пермский край
пермь
екатеринбург
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео с места обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае. Его публикует телеканал "360".Инцидент произошел на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург. Самосвал MAN не опустил кузов и задел переход, в результате чего он обрушился. Под завалом также оказалась ехавшая во встречном направлении "Газель". Оба водителя погибли.Сейчас трасса перекрыта. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
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РИА Новости
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Кадры с места обрушения моста в Пермском крае
Два человека погибли при падении пешеходного перехода в Пермском крае.
Всё произошло на 50-м километре трассы Р-242. Переход рухнул на проезжавший грузовик MAN и "газель". Скончались водители обоих автомобилей. По предварительной информации, в инциденте виноват водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и задел им переход. На месте работают экстренные службы.
2021-09-28T08:49
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, пермь, екатеринбург, видео
08:49 28.09.2021 (обновлено: 09:28 28.09.2021)
Опубликовано видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае
Появилось видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае, где погибли люди