https://ria.ru/20210928/obligatsii-1752170297.html

ВТБ размещает субординированные облигации в трех валютах

ВТБ размещает субординированные облигации в трех валютах - РИА Новости, 28.09.2021

ВТБ размещает субординированные облигации в трех валютах

Банк ВТБ (ПАО) с 4 октября начинает размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, говорится в... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:42

2021-09-28T14:42

2021-09-28T14:42

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) с 4 октября начинает размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, говорится в сообщении кредитной организации.Инвесторам предлагаются выпуски, номинированные в трех валютах, с фиксированной и плавающей ставкой купона и купонным периодом 182 дня. По всем выпускам предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Размещение продлится до 20 декабря 2021 года включительно.Предлагаемые к приобретению выпуски, номинированные в долларах США, имеют 5% годовых по фиксированному купону и SOFR + 4,5% годовых по плавающему (4,55% годовых на первый купонный период).По выпускам, номинированным в евро, фиксированная ставка купона составляет 3,75% годовых, плавающая – Euribor 6m + 4,15% годовых (3,63% годовых на первый купонный период).По облигациям в рублях РФ фиксированная ставка купона составляет 10% годовых, плавающая – КС + 3,75% годовых (10,5% годовых на первый купонный период).Доходности по валютным выпускам включают в себя компенсацию налоговых последствий от возможной двукратной валютной переоценки номинальной стоимости при продаже/погашении облигаций. Все расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции."С начала 2021 года мы активно размещаем субординированные облигации, так как, с одной стороны, данный инструмент способствует усилению капитальной базы и обеспечивает банк долгосрочной ликвидностью, а с другой – предоставляет нашим клиентам надежный высоколиквидный инструмент для вложения их накоплений, обеспечивающий получение стабильного высокого дохода, в том числе в валюте. Значительный объем наших выпусков приобретается сторонними инвесторами, что ведет к существенному расширению клиентской базы", - отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, слова которого приводятся в сообщении.Старший вице-президент, руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил, что по итогам первого полугодия 2021 года зафиксирован рекордный интерес частных инвесторов к субординированным облигациям ВТБ. "За этот период состоятельные клиенты вложили в этот инструмент более 120 миллиардов рублей, то есть обеспечили 80% от всех продаж. Безусловно, основным фактором успешности размещения стали параметры облигаций, которые учитывают потребности даже консервативных инвесторов", - процитировали слова Брейтенбихера в пресс-службе.

https://ria.ru/20210927/avtokredity-1752029254.html

https://ria.ru/20210215/breytenbikher-1597521971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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