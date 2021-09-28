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В ВОЗ опубликовали доклад о сексуальном насилии над женщинами в ДР Конго
В ВОЗ опубликовали доклад о сексуальном насилии над женщинами в ДР Конго - РИА Новости, 28.09.2021
В ВОЗ опубликовали доклад о сексуальном насилии над женщинами в ДР Конго
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения совершали преступления на сексуальной почве в отношении женщин во время борьбы с десятой вспышкой... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:49
2021-09-28T18:49
в мире
оон
демократическая республика конго
воз
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ЖЕНЕВА, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения совершали преступления на сексуальной почве в отношении женщин во время борьбы с десятой вспышкой геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго, утверждается в опубликованном во вторник докладе Независимой комиссии ВОЗ по расследованию преступлений сексуального характера во время вспышки Эболы в провинциях ДР Конго Северное Киву и Итури.Комиссия начала свою работу в апреле 2021 года и собирала данные о предполагаемых преступлениях сексуального характера со стороны персонала ВОЗ, который работал в ДР Конго с августа 2018 по июнь 2021 года. Эксперты совершили пять выездных миссий в восточные провинции страны: одну в Гома, три в Бени и одну в Буниа. Было проведено 210 интервью, в том числе с предполагаемым жертвами насилия, с сотрудниками ВОЗ, других агентств ООН, международных гуманитарных организаций и с представителями неправительственных организаций.Согласно опубликованным данным, независимая комиссия определила 83 предполагаемых преступника, совершивших действия сексуального характера в отношении местных женщин."Независимая комиссия также отмечает, что случаи сексуальной эксплуатации и надругательств, выявленных ее группой по обзору, были совершены как местным, так и международным персоналом, работавшим от имени ВОЗ во время реагирования на десятую вспышку лихорадки Эбола", - говорится в докладе.Как указывается в документе, большинство преступлений были совершены временными наемными местными сотрудниками. Однако в 21 случае комиссия смогла с уверенностью установить, что действия насильственного характера совершались сотрудниками ВОЗ в период борьбы с Эболой.Комиссия отмечает, что во время реагирования на эпидемию лихорадки Министерство здравоохранения ДР Конго также направляло ряд сотрудников на помощь ВОЗ, и организация выплачивала им суточные по ставкам, установленным министерством. При этом не было никакого контроля над точным количеством персонала, фактически развернутого Министерством здравоохранения, или над надбавками, выплачиваемыми организацией.Независимые эксперты в этой связи рекомендовали ВОЗ незамедлительно расследовать все предполагаемые преступления насильственного характера, а также в ряде случаев сделать ДНК экспертизу для определения отцовства.Комиссия при этом рекомендовала ВОЗ в течение двух месяцев после публикации доклада создать независимый механизм мониторинга выполнения всех рекомендаций экспертов.
https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751933386.html
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в мире, оон, демократическая республика конго, воз
18:49 28.09.2021
 
В ВОЗ опубликовали доклад о сексуальном насилии над женщинами в ДР Конго

В ВОЗ опубликовали доклад о сотрудниках, совершавших сексуальное насилие в ДР Конго

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения совершали преступления на сексуальной почве в отношении женщин во время борьбы с десятой вспышкой геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго, утверждается в опубликованном во вторник докладе Независимой комиссии ВОЗ по расследованию преступлений сексуального характера во время вспышки Эболы в провинциях ДР Конго Северное Киву и Итури.
Комиссия начала свою работу в апреле 2021 года и собирала данные о предполагаемых преступлениях сексуального характера со стороны персонала ВОЗ, который работал в ДР Конго с августа 2018 по июнь 2021 года. Эксперты совершили пять выездных миссий в восточные провинции страны: одну в Гома, три в Бени и одну в Буниа. Было проведено 210 интервью, в том числе с предполагаемым жертвами насилия, с сотрудниками ВОЗ, других агентств ООН, международных гуманитарных организаций и с представителями неправительственных организаций.
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Согласно опубликованным данным, независимая комиссия определила 83 предполагаемых преступника, совершивших действия сексуального характера в отношении местных женщин.
"Независимая комиссия также отмечает, что случаи сексуальной эксплуатации и надругательств, выявленных ее группой по обзору, были совершены как местным, так и международным персоналом, работавшим от имени ВОЗ во время реагирования на десятую вспышку лихорадки Эбола", - говорится в докладе.
Как указывается в документе, большинство преступлений были совершены временными наемными местными сотрудниками. Однако в 21 случае комиссия смогла с уверенностью установить, что действия насильственного характера совершались сотрудниками ВОЗ в период борьбы с Эболой.
Комиссия отмечает, что во время реагирования на эпидемию лихорадки Министерство здравоохранения ДР Конго также направляло ряд сотрудников на помощь ВОЗ, и организация выплачивала им суточные по ставкам, установленным министерством. При этом не было никакого контроля над точным количеством персонала, фактически развернутого Министерством здравоохранения, или над надбавками, выплачиваемыми организацией.
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Независимые эксперты в этой связи рекомендовали ВОЗ незамедлительно расследовать все предполагаемые преступления насильственного характера, а также в ряде случаев сделать ДНК экспертизу для определения отцовства.
Комиссия при этом рекомендовала ВОЗ в течение двух месяцев после публикации доклада создать независимый механизм мониторинга выполнения всех рекомендаций экспертов.
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