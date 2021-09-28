https://ria.ru/20210928/nasilie-1752215333.html

В ВОЗ опубликовали доклад о сексуальном насилии над женщинами в ДР Конго

В ВОЗ опубликовали доклад о сексуальном насилии над женщинами в ДР Конго - РИА Новости, 28.09.2021

В ВОЗ опубликовали доклад о сексуальном насилии над женщинами в ДР Конго

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения совершали преступления на сексуальной почве в отношении женщин во время борьбы с десятой вспышкой... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:49

2021-09-28T18:49

2021-09-28T18:49

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ЖЕНЕВА, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения совершали преступления на сексуальной почве в отношении женщин во время борьбы с десятой вспышкой геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго, утверждается в опубликованном во вторник докладе Независимой комиссии ВОЗ по расследованию преступлений сексуального характера во время вспышки Эболы в провинциях ДР Конго Северное Киву и Итури.Комиссия начала свою работу в апреле 2021 года и собирала данные о предполагаемых преступлениях сексуального характера со стороны персонала ВОЗ, который работал в ДР Конго с августа 2018 по июнь 2021 года. Эксперты совершили пять выездных миссий в восточные провинции страны: одну в Гома, три в Бени и одну в Буниа. Было проведено 210 интервью, в том числе с предполагаемым жертвами насилия, с сотрудниками ВОЗ, других агентств ООН, международных гуманитарных организаций и с представителями неправительственных организаций.Согласно опубликованным данным, независимая комиссия определила 83 предполагаемых преступника, совершивших действия сексуального характера в отношении местных женщин."Независимая комиссия также отмечает, что случаи сексуальной эксплуатации и надругательств, выявленных ее группой по обзору, были совершены как местным, так и международным персоналом, работавшим от имени ВОЗ во время реагирования на десятую вспышку лихорадки Эбола", - говорится в докладе.Как указывается в документе, большинство преступлений были совершены временными наемными местными сотрудниками. Однако в 21 случае комиссия смогла с уверенностью установить, что действия насильственного характера совершались сотрудниками ВОЗ в период борьбы с Эболой.Комиссия отмечает, что во время реагирования на эпидемию лихорадки Министерство здравоохранения ДР Конго также направляло ряд сотрудников на помощь ВОЗ, и организация выплачивала им суточные по ставкам, установленным министерством. При этом не было никакого контроля над точным количеством персонала, фактически развернутого Министерством здравоохранения, или над надбавками, выплачиваемыми организацией.Независимые эксперты в этой связи рекомендовали ВОЗ незамедлительно расследовать все предполагаемые преступления насильственного характера, а также в ряде случаев сделать ДНК экспертизу для определения отцовства.Комиссия при этом рекомендовала ВОЗ в течение двух месяцев после публикации доклада создать независимый механизм мониторинга выполнения всех рекомендаций экспертов.

https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751933386.html

https://ria.ru/20210301/bolezn-1599511665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/covid-1751816556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, демократическая республика конго, воз