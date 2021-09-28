Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/nakazanie-1752201949.html
Юрист рассказал, какое наказание грозит Навальному по новому делу
Юрист рассказал, какое наказание грозит Навальному по новому делу - РИА Новости, 28.09.2021
Юрист рассказал, какое наказание грозит Навальному по новому делу
Алексею Навальному по статье о создании экстремистского сообщества грозит от штрафа до 6,5 лет лишения свободы, если суд сочтет, что преступление было совершено РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:33
2021-09-28T17:33
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
леонид волков
ив роше
фонд борьбы с коррупцией
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b53b0a5e93a9111cf2506b3f1e770a37.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Алексею Навальному по статье о создании экстремистского сообщества грозит от штрафа до 6,5 лет лишения свободы, если суд сочтет, что преступление было совершено до приговора по делу "Ив Роше", в противном же случае его может ждать более суровое наказание – до 10 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".СК сообщил сегодня, что на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова заведено уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). По данным ведомства, Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество "Фонд борьбы с коррупцией"* и руководил им, стремясь изменить основы конституционного строя в РФ и подорвать общественную безопасность и государственную целостность страны.Сейчас Навальный отбывает в колонии срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, в феврале 2015-го приговор вступил в законную силу. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил заменить Навальному условный срок по делу о хищении у компании "Ив Роше" на реальный из-за неоднократных нарушений условий испытательного срока."Важно понимать, когда было совершено преступление, о котором мы говорим - о создании экстремистского сообщества. Если преступление было совершено до приговора по мошенничеству, то есть дела "Ив Роше", то Навальному грозит около 6,5 лет лишения свободы, поскольку отягчающих обстоятельств у него на тот момент не было. Тот срок, который он уже отбыл, будет включен в эти 6,5 лет. Здесь будет идти речь о приговоре по совокупности преступлений", - сказал Неупокоев.Возможно и назначение штрафа, который будет "приплюсован" к ныне отбываемому сроку, уточнил он.Юрист отметил, что если вменяться Навальному будут действия после приговора по "Ив Роше", то наказание будет по совокупности приговоров, и здесь возможна более суровая санкция - до 10 лет лишения свободы (максимальный срок по данной статье).Согласно соответствующей статье УК РФ (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), Навальному, Волкову и Жданову может грозить до 10 лет лишения свободы. Более мягкие санкции этой части статьи предусматривают штраф до 800 тысяч рублей.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20210928/rozysk-1752196099.html
https://ria.ru/20210901/arest-1748214687.html
https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f43be7061f3e3da04d3f2e8ef2a08b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, леонид волков, ив роше, фонд борьбы с коррупцией, россия
17:33 28.09.2021
 
Юрист рассказал, какое наказание грозит Навальному по новому делу

Юрист Неупокоев: Навальному по новому делу грозит от штрафа до десяти лет лишения свободы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Алексею Навальному по статье о создании экстремистского сообщества грозит от штрафа до 6,5 лет лишения свободы, если суд сочтет, что преступление было совершено до приговора по делу "Ив Роше", в противном же случае его может ждать более суровое наказание – до 10 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".
СК сообщил сегодня, что на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова заведено уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). По данным ведомства, Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество "Фонд борьбы с коррупцией"* и руководил им, стремясь изменить основы конституционного строя в РФ и подорвать общественную безопасность и государственную целостность страны.
Глава штаба Навального Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 17:05
Леонида Волкова объявили в розыск
Сейчас Навальный отбывает в колонии срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, в феврале 2015-го приговор вступил в законную силу. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил заменить Навальному условный срок по делу о хищении у компании "Ив Роше" на реальный из-за неоднократных нарушений условий испытательного срока.
"Важно понимать, когда было совершено преступление, о котором мы говорим - о создании экстремистского сообщества. Если преступление было совершено до приговора по мошенничеству, то есть дела "Ив Роше", то Навальному грозит около 6,5 лет лишения свободы, поскольку отягчающих обстоятельств у него на тот момент не было. Тот срок, который он уже отбыл, будет включен в эти 6,5 лет. Здесь будет идти речь о приговоре по совокупности преступлений", - сказал Неупокоев.
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 18:22
Суд отказался возвращать главу "Альянса врачей"* под домашний арест
Возможно и назначение штрафа, который будет "приплюсован" к ныне отбываемому сроку, уточнил он.
Юрист отметил, что если вменяться Навальному будут действия после приговора по "Ив Роше", то наказание будет по совокупности приговоров, и здесь возможна более суровая санкция - до 10 лет лишения свободы (максимальный срок по данной статье).
Согласно соответствующей статье УК РФ (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), Навальному, Волкову и Жданову может грозить до 10 лет лишения свободы. Более мягкие санкции этой части статьи предусматривают штраф до 800 тысяч рублей.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 11:29
Юрист рассказал, почему Соболь смогла уехать за границу
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйЛеонид ВолковИв РошеФонд борьбы с коррупциейРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния