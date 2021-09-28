https://ria.ru/20210928/nakazanie-1752201949.html

Юрист рассказал, какое наказание грозит Навальному по новому делу

Юрист рассказал, какое наказание грозит Навальному по новому делу - РИА Новости, 28.09.2021

Юрист рассказал, какое наказание грозит Навальному по новому делу

Алексею Навальному по статье о создании экстремистского сообщества грозит от штрафа до 6,5 лет лишения свободы, если суд сочтет, что преступление было совершено РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:33

2021-09-28T17:33

2021-09-28T17:33

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

леонид волков

ив роше

фонд борьбы с коррупцией

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Алексею Навальному по статье о создании экстремистского сообщества грозит от штрафа до 6,5 лет лишения свободы, если суд сочтет, что преступление было совершено до приговора по делу "Ив Роше", в противном же случае его может ждать более суровое наказание – до 10 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".СК сообщил сегодня, что на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова заведено уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). По данным ведомства, Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество "Фонд борьбы с коррупцией"* и руководил им, стремясь изменить основы конституционного строя в РФ и подорвать общественную безопасность и государственную целостность страны.Сейчас Навальный отбывает в колонии срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, в феврале 2015-го приговор вступил в законную силу. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил заменить Навальному условный срок по делу о хищении у компании "Ив Роше" на реальный из-за неоднократных нарушений условий испытательного срока."Важно понимать, когда было совершено преступление, о котором мы говорим - о создании экстремистского сообщества. Если преступление было совершено до приговора по мошенничеству, то есть дела "Ив Роше", то Навальному грозит около 6,5 лет лишения свободы, поскольку отягчающих обстоятельств у него на тот момент не было. Тот срок, который он уже отбыл, будет включен в эти 6,5 лет. Здесь будет идти речь о приговоре по совокупности преступлений", - сказал Неупокоев.Возможно и назначение штрафа, который будет "приплюсован" к ныне отбываемому сроку, уточнил он.Юрист отметил, что если вменяться Навальному будут действия после приговора по "Ив Роше", то наказание будет по совокупности приговоров, и здесь возможна более суровая санкция - до 10 лет лишения свободы (максимальный срок по данной статье).Согласно соответствующей статье УК РФ (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), Навальному, Волкову и Жданову может грозить до 10 лет лишения свободы. Более мягкие санкции этой части статьи предусматривают штраф до 800 тысяч рублей.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20210928/rozysk-1752196099.html

https://ria.ru/20210901/arest-1748214687.html

https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, леонид волков, ив роше, фонд борьбы с коррупцией, россия