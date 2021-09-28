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На трассе Пермь — Екатеринбург ликвидируют последствия падения моста
На трассе Пермь — Екатеринбург ликвидируют последствия падения моста - РИА Новости, 28.09.2021
На трассе Пермь — Екатеринбург ликвидируют последствия падения моста
Восстановительные работы начались на федеральной трассе в Пермском крае, где перекрыто движение из-за обрушения надземного пешеходного перехода, демонтаж... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:25
2021-09-28T09:25
2021-09-28T12:29
происшествия
пермь
екатеринбург
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Восстановительные работы начались на федеральной трассе в Пермском крае, где перекрыто движение из-за обрушения надземного пешеходного перехода, демонтаж конструкции займет несколько часов, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР "Прикамье".По данным Госавтоинспекции Перми, утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN не опустил кузов и задел переход, который обрушился и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте.По информации ГИБДД, участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях, организован объезд через Платошино и Кукуштан. Кроме того, ведомство рекомендует для объезда использовать дорогу через Осу, в направлении Чернушки и Уинского. Водителей просят по возможности пока воздержаться от поездок в Екатеринбург.Пресс-служба Уралуправтодора сообщила, что движение по автотрассе Екатеринбург – Тюмень будет закрыто на 10 дней в связи с ремонтом."На трассе Екатеринбург – Тюмень будет перекрыто движение в связи с ремонтом на мосту через реку Камышловка и путепроводе на 144 километре. Движение на этом отрезке будет перекрыто с 06.00 30 сентября по 23.59 3 октября и с 5 по 10 октября", - говорится в сообщении.Уточняется, что водители смогут объехать ремонтируемый участок через Камышлов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места обрушения моста в Пермском крае
Два человека погибли при падении пешеходного перехода в Пермском крае.
Всё произошло на 50-м километре трассы Р-242. Переход рухнул на проезжавший грузовик MAN и "газель". Скончались водители обоих автомобилей. По предварительной информации, в инциденте виноват водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и задел им переход. На месте работают экстренные службы.
2021-09-28T09:25
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происшествия, пермь, екатеринбург, видео
09:25 28.09.2021 (обновлено: 12:29 28.09.2021)
На трассе Пермь — Екатеринбург ликвидируют последствия падения моста
Восстановительные работы начались на трассе Пермь — Екатеринбург, где упал пешеходный мост
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Восстановительные работы начались на федеральной трассе в Пермском крае
, где перекрыто движение из-за обрушения надземного пешеходного перехода, демонтаж конструкции займет несколько часов, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР "Прикамье".
По данным Госавтоинспекции Перми
, утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург
. Предварительно известно, что самосвал MAN не опустил кузов и задел переход, который обрушился и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте.
"На месте ЧП на а\д Р-242 Пермь - Екатеринбург начались восстановительные работы. Чтобы поднять конструкцию пролетного строения, необходимо использовать два тяжёлых крана грузоподъемностью не менее 50 тонн. Ближайшая точка базирования данной техники находится в 50 километрах от места ЧП. Ориентировочное место прибытия 10.30 (08.30 мск). После этого начнётся ликвидация последствий. Демонтаж пролётного строения займёт несколько часов", - говорится в сообщении.
По информации ГИБДД, участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях, организован объезд через Платошино и Кукуштан. Кроме того, ведомство рекомендует для объезда использовать дорогу через Осу, в направлении Чернушки и Уинского. Водителей просят по возможности пока воздержаться от поездок в Екатеринбург.
Пресс-служба Уралуправтодора сообщила, что движение по автотрассе Екатеринбург – Тюмень будет закрыто на 10 дней в связи с ремонтом.
"На трассе Екатеринбург – Тюмень будет перекрыто движение в связи с ремонтом на мосту через реку Камышловка и путепроводе на 144 километре. Движение на этом отрезке будет перекрыто с 06.00 30 сентября по 23.59 3 октября и с 5 по 10 октября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водители смогут объехать ремонтируемый участок через Камышлов.