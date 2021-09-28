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На трассе Пермь — Екатеринбург ликвидируют последствия падения моста

На трассе Пермь — Екатеринбург ликвидируют последствия падения моста - РИА Новости, 28.09.2021

На трассе Пермь — Екатеринбург ликвидируют последствия падения моста

Восстановительные работы начались на федеральной трассе в Пермском крае, где перекрыто движение из-за обрушения надземного пешеходного перехода, демонтаж... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:25

2021-09-28T09:25

2021-09-28T12:29

происшествия

пермь

екатеринбург

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Восстановительные работы начались на федеральной трассе в Пермском крае, где перекрыто движение из-за обрушения надземного пешеходного перехода, демонтаж конструкции займет несколько часов, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР "Прикамье".По данным Госавтоинспекции Перми, утром 28 сентября пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. Предварительно известно, что самосвал MAN не опустил кузов и задел переход, который обрушился и на двигавшуюся навстречу "Газель". Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте.По информации ГИБДД, участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях, организован объезд через Платошино и Кукуштан. Кроме того, ведомство рекомендует для объезда использовать дорогу через Осу, в направлении Чернушки и Уинского. Водителей просят по возможности пока воздержаться от поездок в Екатеринбург.Пресс-служба Уралуправтодора сообщила, что движение по автотрассе Екатеринбург – Тюмень будет закрыто на 10 дней в связи с ремонтом."На трассе Екатеринбург – Тюмень будет перекрыто движение в связи с ремонтом на мосту через реку Камышловка и путепроводе на 144 километре. Движение на этом отрезке будет перекрыто с 06.00 30 сентября по 23.59 3 октября и с 5 по 10 октября", - говорится в сообщении.Уточняется, что водители смогут объехать ремонтируемый участок через Камышлов.

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Кадры с места обрушения моста в Пермском крае Два человека погибли при падении пешеходного перехода в Пермском крае. Всё произошло на 50-м километре трассы Р-242. Переход рухнул на проезжавший грузовик MAN и "газель". Скончались водители обоих автомобилей. По предварительной информации, в инциденте виноват водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и задел им переход. На месте работают экстренные службы. 2021-09-28T09:25 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, пермь, екатеринбург, видео