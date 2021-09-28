https://ria.ru/20210928/mosgorduma-1752117378.html

Избранная в Мосгордуму Кац рассказала, чем займется в статусе депутата

Избранная в Мосгордуму Кац рассказала, чем займется в статусе депутата - РИА Новости, 28.09.2021

Избранная в Мосгордуму Кац рассказала, чем займется в статусе депутата

Избранная в Мосгордуму по 19-му округу Елена Кац сообщила РИА Новости, что как депутат она хотела бы заниматься вопросами здравоохранения и социальной... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:07

2021-09-28T10:07

2021-09-28T10:07

политика

москва

московская городская дума

мосгоризбирком

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Избранная в Мосгордуму по 19-му округу Елена Кац сообщила РИА Новости, что как депутат она хотела бы заниматься вопросами здравоохранения и социальной направленности, а также ей хочется обратить внимание на школьную медицину с акцентом не только на физическое, но и на психологическое здоровье ребенка."Конечно, учитывая то, что основной род моей деятельности связан с медициной, мне бы хотелось в первую очередь войти в комиссию по здравоохранению. Но здоровье, на мой взгляд, - это не только физическое состояние, но и социальное благополучие. Поэтому остальные комиссии, куда я хочу войти, носят социальную направленность", - рассказала Кац.Она отметила, что у нее есть несколько проектов, все они имеют социальную направленность, но какой из них будет первым, депутат озвучит чуть позже."На мой взгляд, необходимо обратить большее внимание на школьную медицину. При этом сделать акцент не только на физическое, но и на психологическое здоровье ребенка. Школьные психологи должны быть не просто для галочки, они должны помогать адаптироваться к образовательному процессу", - рассказала Кац, отвечая на вопрос, какие проблемы столицы, по ее мнению, требуют решения.Собеседница агентства поделилась, что пока не до конца осознает свой новый статус и для знакомства с другими депутатами прошло мало времени. "Конечно, с некоторыми из депутатов я знакома, но не со всеми. Думаю, все еще впереди. И как раз первое заседание даст возможность поближе познакомиться с новыми коллегами", - добавила она.Ранее Мосгоризбирком на заседании 22 сентября утвердил результаты дополнительных выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва. В Московскую городскую думу седьмого созыва избраны два депутата по одномандатным избирательным округам: №19 - Елена Кац, №37 - Владимир Рыжков. Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проводилось в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

https://ria.ru/20210922/ryzhkov-1751344853.html

https://ria.ru/20210922/vybory-1751377675.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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политика, москва, московская городская дума, мосгоризбирком, россия