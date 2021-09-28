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Подземное море под Москвой и его таинственные жители

Подземное море под Москвой и его таинственные жители - РИА Новости, 28.09.2021

Подземное море под Москвой и его таинственные жители

Подземное море под Москвой кто-то считает мифом, кто-то - наоборот, описывает как огромную пещеру с водой, где плещутся "страшные гады". Не правы ни те, ни другие: оно действительно существует, но совершенно в ином виде. Вместе с Музеем Москвы рассказываем, как можно прикоснуться к подземному морю в районе Таганки.

2021-09-28T12:00

2021-09-28T12:00

2021-09-28T12:00

какая-то мистика

москва

музей москвы

подкаст

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Подземное море под Москвой и его таинственные жители Подземное море под Москвой кто-то считает мифом, кто-то - наоборот, описывает как огромную пещеру с водой, где плещутся «страшные гады». Не правы ни те, ни другие: оно действительно существует, но совершенно в ином виде. Вместе с Музеем Москвы рассказываем, как можно прикоснуться к подземному морю в районе Таганки. audio/mpeg

Подземное море под Москвой и его таинственные жители Подземное море под Москвой кто-то считает мифом, кто-то - наоборот, описывает как огромную пещеру с водой, где плещутся «страшные гады». Не правы ни те, ни другие: оно действительно существует, но совершенно в ином виде. Вместе с Музеем Москвы рассказываем, как можно прикоснуться к подземному морю в районе Таганки. audio/mpeg

Эпизод подготовлен в партнерстве с выставкой Музея Москвы “Москва без окраин. Таганка”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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