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Космонавты сфотографировали МКС с новым модулем "Наука"
Космонавты сфотографировали МКС с новым модулем "Наука" - РИА Новости, 28.09.2021
Космонавты сфотографировали МКС с новым модулем "Наука"
Космонавты провели фотографирование МКС с новым российским модулем "Наука" в ходе облета станции на корабле "Союз МС-18", названном в честь Юрия Гагарина,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:17
2021-09-28T16:17
2021-09-28T16:50
юрий гагарин (космонавт)
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
тома песке
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Космонавты провели фотографирование МКС с новым российским модулем "Наука" в ходе облета станции на корабле "Союз МС-18", названном в честь Юрия Гагарина, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".В 15.21 мск корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от модуля "Рассвет".Согласно трансляции, когда "Союз МС-18" отдалился от МКС, Дубров перешел из спускаемого аппарата корабля в бытовой отсек и провел фотографирование станции."Надо сказать, что штанга стыковочного агрегата ("Союза") попадает в кадр… Приступаю к видеосъемке", - сказал Дубров.Ранее в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что время облета на "Союзе МС-18" экипаж сделает "максимально подробные и качественные снимки" всей станции и "Науки", вошедшей в состав МКС этим летом. Ожидается, что в 16.00 мск корабль, названный "Ю. А. Гагарин", причалит к модулю "Наука".Это будет первая стыковка корабля к модулю "Наука". Она необходима для освобождения порта на модуле "Рассвет" для корабля "Союз МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки на орбите первого художественного фильма "Вызов".Перестыковки кораблей "Союз" на орбитальных станциях выполняются экипажем в ручном режиме. К настоящему времени проведено 45 таких операций, в том числе 19 на МКС.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий гагарин (космонавт), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке
16:17 28.09.2021 (обновлено: 16:50 28.09.2021)
Космонавты сфотографировали МКС с новым модулем "Наука"
Космонавты сфотографировали МКС с новым модулем "Наука" при облете на корабле "Союз МС-18"
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Космонавты провели фотографирование МКС
с новым российским модулем "Наука" в ходе облета станции на корабле "Союз МС-18", названном в честь Юрия Гагарина
, трансляция ведется на сайте
"Роскосмоса".
В 15.21 мск корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким
и Петром Дубровым
, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от модуля "Рассвет".
Согласно трансляции, когда "Союз МС-18" отдалился от МКС, Дубров перешел из спускаемого аппарата корабля в бытовой отсек и провел фотографирование станции.
"Надо сказать, что штанга стыковочного агрегата ("Союза") попадает в кадр… Приступаю к видеосъемке", - сказал Дубров.
Ранее в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что время облета на "Союзе МС-18" экипаж сделает "максимально подробные и качественные снимки" всей станции и "Науки", вошедшей в состав МКС этим летом. Ожидается, что в 16.00 мск корабль, названный "Ю. А. Гагарин", причалит к модулю "Наука".
Это будет первая стыковка корабля к модулю "Наука". Она необходима для освобождения порта на модуле "Рассвет" для корабля "Союз МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым
, кинорежиссером Климом Шипенко
и актрисой Юлией Пересильд
для съемки на орбите первого художественного фильма "Вызов".
Перестыковки кораблей "Союз" на орбитальных станциях выполняются экипажем в ручном режиме. К настоящему времени проведено 45 таких операций, в том числе 19 на МКС.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу
и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде
(командир станции) и француза Тома Песке
.