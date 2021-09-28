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Космонавты сфотографировали МКС с новым модулем "Наука"
Космонавты сфотографировали МКС с новым модулем "Наука" - РИА Новости, 28.09.2021
Космонавты сфотографировали МКС с новым модулем "Наука"
Космонавты провели фотографирование МКС с новым российским модулем "Наука" в ходе облета станции на корабле "Союз МС-18", названном в честь Юрия Гагарина,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:17
2021-09-28T16:50
юрий гагарин (космонавт)
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
тома песке
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Космонавты провели фотографирование МКС с новым российским модулем "Наука" в ходе облета станции на корабле "Союз МС-18", названном в честь Юрия Гагарина, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".В 15.21 мск корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от модуля "Рассвет".Согласно трансляции, когда "Союз МС-18" отдалился от МКС, Дубров перешел из спускаемого аппарата корабля в бытовой отсек и провел фотографирование станции."Надо сказать, что штанга стыковочного агрегата ("Союза") попадает в кадр… Приступаю к видеосъемке", - сказал Дубров.Ранее в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что время облета на "Союзе МС-18" экипаж сделает "максимально подробные и качественные снимки" всей станции и "Науки", вошедшей в состав МКС этим летом. Ожидается, что в 16.00 мск корабль, названный "Ю. А. Гагарин", причалит к модулю "Наука".Это будет первая стыковка корабля к модулю "Наука". Она необходима для освобождения порта на модуле "Рассвет" для корабля "Союз МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки на орбите первого художественного фильма "Вызов".Перестыковки кораблей "Союз" на орбитальных станциях выполняются экипажем в ручном режиме. К настоящему времени проведено 45 таких операций, в том числе 19 на МКС.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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юрий гагарин (космонавт), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке
16:17 28.09.2021 (обновлено: 16:50 28.09.2021)
 
Космонавты сфотографировали МКС с новым модулем "Наука"

Космонавты сфотографировали МКС с новым модулем "Наука" при облете на корабле "Союз МС-18"

© Госкорпорация "Роскосмос"Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин", пристыкованные к российскому сегменту МКС
Многоцелевой лабораторный модуль Наука и пилотируемый корабль Ю.А. Гагарин, пристыкованные к российскому сегменту МКС
© Госкорпорация "Роскосмос"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Космонавты провели фотографирование МКС с новым российским модулем "Наука" в ходе облета станции на корабле "Союз МС-18", названном в честь Юрия Гагарина, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
В 15.21 мск корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от модуля "Рассвет".
Согласно трансляции, когда "Союз МС-18" отдалился от МКС, Дубров перешел из спускаемого аппарата корабля в бытовой отсек и провел фотографирование станции.
"Надо сказать, что штанга стыковочного агрегата ("Союза") попадает в кадр… Приступаю к видеосъемке", - сказал Дубров.
Ранее в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что время облета на "Союзе МС-18" экипаж сделает "максимально подробные и качественные снимки" всей станции и "Науки", вошедшей в состав МКС этим летом. Ожидается, что в 16.00 мск корабль, названный "Ю. А. Гагарин", причалит к модулю "Наука".
Это будет первая стыковка корабля к модулю "Наука". Она необходима для освобождения порта на модуле "Рассвет" для корабля "Союз МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки на орбите первого художественного фильма "Вызов".
Перестыковки кораблей "Союз" на орбитальных станциях выполняются экипажем в ручном режиме. К настоящему времени проведено 45 таких операций, в том числе 19 на МКС.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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Юрий Гагарин (космонавт)Антон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Тома Песке
 
 
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